Hotelkæden B&B Hotel slår dørene op i Danmark.

Og Vejle bliver den første by i landet for hotelkæden, der er en af de hurtigst voksende kæder i 'Budget og Economy'-sektoren i Europa.

Det skriver Vejle Amts Folkeblad.

Planen er, at B&B Hotels åbner i første kvartal 2023. Det vil sige, at ombygningsprojektet i den historiske Lilly-bygning på Borgvold 12 midt i Vejle – som blandt andet består i at skabe 71 hotelværelser – varer omkring halvandet år.

Hotellet skal indrettes i de fire øverste etager af den fem etager høje bygning.

Disse etager har stået tomme i en række år, og derfor er det en glædelig nyhed for Borgvold 12s ejer, Danica Ejendomme, at kunne fortælle om den nye lejer.

Thomas Engstrøm, der er chief portfolio manager hos Danica Ejendomme og er teknisk ansvarlig for alle selskabets ejendomme i Danmark, siger til Vejle Amts Folkeblad:

»Alle ved, at Lilly-bygningen har stået tom i rigtig lang tid, og vi har set på, hvad der er den ideelle partner for os. Er det kontorleje, boliger eller et hotel? Med husets placering centralt i byen og med stationen helt tæt på, er det ideelt med et hotel. Derfor er vi også glade for, at vi har landet en aftale med en hotellejer, der har planer om at ekspandere i Danmark.«

Han ønsker dog ikke at oplyse hvor mange millioner Danica Ejendomme investerer i ombygningen eller længden af den lejekontrakt, som parterne har indgået.

B&B blev etableret i Frankrig for 30 år siden og har i dag flere end 580 hoteller i 14 lande: Østrig, Belgien, Brasilien, Tjekkiet, Frankrig, Tyskland, Ungarn, Italien, Holland, Polen, Portugal, Slovenien, Spanien og Schweiz. Og altså snart også i Danmark.