Small Danish Hotels' direktør, Jørgen Christensen, forlader posten efter 19 års arbejde for hotelkæden.

Det seneste halvandet år har været en kamp for hotelbranchen og vanskeligt at holde sig kørende gennem en banebrydende pandemi.

Nu er der en omstilling på vej, ifølge Finn Steffensen, som er formand for Small Danish Hotels og ejer af Nymindegab Kro.

»Vi har nu behov for at finde og implementere nye løsninger, der understøtter hotellerne bedst muligt og sikrer dem en sund drift og masser af gæster i fremtiden,« siger formanden.

Jørgen Christensen har skabt gode resultater for hotelkæden, og det er også kun rosende ord Finn Steffensen sætter på direktørens arbejde.

Igennem de 19 år hos kæden har Jørgen Christensen blandt andet været med til at tredoble omsætningen og modernisere hotelkæden. Det er på baggrund af et godt samarbejde og gode resultater, at Finn Steffensen har blandede følelser med direktørens fratrædelse.

Men parterne skilles i god ro og orden, og beslutningen om fratrædelsen sker efter gensidig aftale.

Small Danish Hotels er Danmarks største hotelkæde og har lige rundet 40-års jubilæum.