Står du og mangler et par nye løbesko, er det måske ikke tid til at være kræsen.

Sportsbranchen spår stor varemangel den kommende tid. Alene Nike forventes at komme til at mangle over 100 millioner par sko.

Årsagen skal findes i lukkede fabrikker, stigende produktionsomkostninger og råvaremangel. Det skriver Børsen, der bragte historien først.

Og resultatet kan blive færre varer på hylderne i de danske sportsbutikker.

Men selvom manglen på varer er en realitet, er Peter Lau Larsen, der er indkøbschef og ejer af Intersport i Danmark, ikke bekymret.

»Vi har været forudseende og sikret os varer. Så selvom der har været udfordringer, oplever vi lige nu ingen problemer med varer på hylderne. Og vi har også styr på varer til både black friday og jul,« siger Peter Lau Larsen til B.T.

Men det er ikke kun de tidlige bestillinger, der giver ham ro i maven. Intersport har nemlig 5.000 butikker i Europa, der hjælper hinanden igennem problemerne.

»Det hjælper os naturligvis, at vi er så stor en kæde. Men vi kan da godt blive nervøse for, at eventuel varemangel hos konkurrenterne kan blive problematisk for os. Altså simpelthen fordi, at varerne så bliver udsolgt det hurtigere hos os,« siger han og fortsætter:

»Det er jo unægteligt et problem, at blandt andet skofabrikker i Vietnam lukker. Det vil formodentlig også ramme os, men jeg tror på, at tingene løser sig, når vi når så langt.«

Modtager de ikke forårets varer i tide, skal de nok finde andre løsninger, forsikrer han.

»Det lykkedes jo her i efteråret, så vi tror også, det lykkes i foråret. Vi har heldigvis god til til at forberede os,« siger han.