Der mangler ambulancereddere flere steder i landet, og det kan få konsekvenser for både patienter og medarbejdere.

Et problem der også er at mærke i Odense.

I Ambulance Syd mangler der lige nu 31 mand ud af en arbejdsstyrke på 650 reddere.

Det skriver TV 2 Fyn, der har fået aktindsigt i sagen.

En af de ansatte, der mærker et øget pres, er paramediciner Fritz Kjær. Han arbejder på stationen i Odense C.

»Man er presset. Det slider, og så er man jo helt kvæstet, når man kommer hjem. Psykisk kan du ikke holde til det på den lange bane. Der er ikke beredskaber nok,« siger Fritz Kjær til TV 2 Fyn.

B.T. har tidligere beskrevet, hvordan ambulancereddere i København ligeledes må løbe hurtigere for at følge med.

I en undersøgelse fra Reddernes Fagforening blandt 717 af Danmarks 3500 reddere, kan man se, at otte ud af ti ambulancereddere overvejer at forlade faget.

»Det kommer til at koste menneskeliv på gaderne, fordi der ikke kommer til at være mennesker til at køre de ambulancer, der kører rundt i dag,« fortalte Emil Moll Staunsager til B.T. i september.