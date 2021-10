En 26-årig mand blev tirsdag eftermiddag fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Odense med et par alvorlige sigtelser mod sig.

Manden, som er fra Assens, er sigtet for dels besiddelse af et oversavet jagtgevær med tilhørende skarp ammunition; dels for at have antændt og affyret et særdeles kraftigt kanonslag.

Men trods sigtelserne valgte dommeren at løslade manden, som var blevet anholdt tidligere på dagen.

Kanonslaget havde så voldsom en effekt, at afskydningen resulterede i flere knuste ruder i de nærliggende bygninger.

Det blev affyret fredag aften klokken cirka 22.20 ud for adressen Østergade 13 i Assens.

Det oversavede jagtgevær med ammunition blev fundet i forbindelse med, at den 26-årige mand tirsdag formiddag blev anholdt for at have affyret kanonslaget.

Da betjentene fra Fyns Politi skred til anholdelse af ham og ransagede på og ved bopælen, fandt de samtidig jagtgeværet og de skarpe patroner.

»Vi opretholder sigtelsen mod ham, og der venter nok et retsligt efterspil,« siger Hans Jørgen Larsen, vagtchef ved Fyns Politi, til B.T.