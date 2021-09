Økonomier verden over har lidt under coronanedlukningerne.

Én af de brancher, der har været ekstra hårdt ramt, er turisme.

Det har den norske hotelmilliardær Petter Stordalen, som ejer turistkoncernen Strawberry, også mærket til. Derfor tyr han nu til egne midler for at forsøge at stoppe hullet i kassen.

Han har solgt aktier for 570 millioner norske kroner, svarende til 414 millioner danske kroner. Det skriver norske Finansavisen.

Sidste år faldt Strawberry-selskabets indtægter med 4,3 milliarder norske kroner, som svarer til 3,1 milliarder danske kroner.

I 2020, som var hårdt ramt af coronanedlukninger, leverede Strawberry Holding et samlet resultat før skat på minus 2,8 milliarder kroner.

Selvom det begynder at se mere lyst ud, efter at de nordiske lande stille og roligt har lempet coronarestriktionerne, forventer Petter Stordalen dog stadig røde tal på bundlinjen i år.

»Vi tabte cirka 2,7 milliarder norske kroner i 2020 og taber nok godt en milliard i år, så det bliver op til fire milliarder i alt,« udtalte han til Finansavisen i midten af august.

På trods af at epidemien og de medfølgende nedlukninger har kostet dyrt, ser det dog ikke helt skidt ud for den norske milliardær. Ifølge Forbes har han i 2021 en formue på 1,2 milliarder dollar, svarende til godt 7,6 milliarder danske kroner.