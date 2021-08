Den norske spiller Kristoffer Barmen blev 20. august fyret i SK Brann, efter den meget omtalte sexskandale i klubben for alvor begyndte at rulle.

Det forhindrer dog ikke nordmanden i at møde op til træning.

SK Brann oplyser, at de har haft et forhandlingsmøde med Barmen og hans advokater, som er endt uden at parterne nåede til enighed.

»Dette skaber naturligvis en udfordrende situation for alle, men vi skal bare tage det i betragtning af hans rettigheder,« skriver klubben på sin hjemmeside.

SK Brann stadion udefra i 2009. Foto: Tor Erik H. Mathiesen Vis mere SK Brann stadion udefra i 2009. Foto: Tor Erik H. Mathiesen

I kontrakten mellem Barmen og SK Brann har der været tre måneders opsigelse, fortæller Barmens advokat, Eirik Monsen, til VG.

»Det, at han vil fortsat vil stå til rådighed, indebærer, at Kristoffer har ret og pligt til at udføre det job, han er pålagt. Han er fodboldspiller, og det betyder, at han kan stille til træning og være tilgængelig i kamp,« siger Eirik Monsen.

De tre måneders opsigelse træder i kraft fra 1. september, Det betyder, at Barmen allerede vil deltage til træning fra onsdag.

»Det er naturligvis en krævende situation for alle involverede, men Kristoffer har mange gode venner og kollegaer i Brann. Han er indstillet på det,« siger Monsen.

Eirik Monsen oplyser, at Barmen overvejer at trække Brann i retten for at have fyret ham uretmæssigt. Dermed er sagen næppe afsluttet.

Natten til 10. august holdt 12 Brann-spillere en stor fest på Branns stadion. Festen endte i en stor skandale, hvor en spiller blev sigtet for voldtægt. Flere spillere har efterfølgende ophævet samarbejdet, deriblandt danske Mikkel Andersen, mens Barmen blev fyret.