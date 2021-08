'Sådan ser en sejr ud.'

Sådan skriver YouTube-stjernen Jake Paul på sin Instagram-story, efter han natten til mandag boksede sig til en sejr mod den tidligere UFC-kæmper Tyron Woodley.

Teksten er påklistret et billede, hvor man kommer med helt ind i privaten.

Således poserer Jake Paul med sin kæreste, Julia Rose, som han har et godt tag på på billedet, mens de kysser.

Foto: Instagram/jakepaul Vis mere Foto: Instagram/jakepaul

Efter kampen var der stor uenighed mellem de to kamphaner om, hvem der skulle have stået med armene i vejret efter kampen. Tyron Woodley ville have omkamp, men Jake Paul afviste prompte. Og dog. Jake Paul havde en betingelse.

»Hvis du får lavet en tatovering med teksten 'Jeg elsker Jake Paul', så har vi en omkamp,« siger Jake Paul.

»Aftale. Lad os gøre det,« svarer Tyron Woodley uden tøven.

Om der kommer en omkamp, ligger altså i Tyron Woodleys hænder lige nu. Nattens resultat betyder, at Jake Paul stadig er ubesejret i sin endnu korte boksekarriere med en score på 4-0.