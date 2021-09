Kunne du tænke dig et job hos Lego? Ørsted? Forsvaret?

Så er du i hvert fald ikke den eneste.

De arbejdspladser er nemlig blandt top 25 over steder, som unge i Danmark helst vil arbejde for, skriver Børsen.

Undersøgelsen, der er lavet blandt 1.502 unge i begyndelsen af deres karriere, viser, at der er en klar attraktionsværdi hos virksomheder, der har et anerkendt brand.

»At være et velkendt brand er et nøgleelement i at være attraktive, og et selskabs omdømme er vigtigere end nogensinde før. Det handler om ikke at have alt for meget negativ PR og ikke være associeret med noget, der moralsk er diskutabelt,« forklarer adm. direktør i Academic Work, Mattias Stenberg til Børsen.

Derudover viser undersøgelsen også, at virksomhedernes formål betyder noget for nyuddannede unge. Særligt har virksomheder med et engagement i miljø og klima og en klar og synlig involvering i planlægningen af vigtige samfundsaspekter modtaget anerkendelse fra de unge.

Der er en sektor på listen, der skiller sig ud - vindenergi. Vestas ligger nummer seks på listen, mens Ørsted er at finde på femtepladsen - et betydeligt spring på 12 pladser sammenlignet med sidste års liste.

Det skyldes ifølge Mattias Stenberg, at Ørsted er kendt som en god arbejdsgiver, som, sammen med deres indsats i den grønne omstilling, har sat dem i en god situation.

Desuden beskrives faktorer som mangfoldighed, lighed og en klar karrierevej med konkurrencedygtige lønpakker også som vigtige i rapporten.