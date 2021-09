Døde delfiner i massevis linet op på stranden foran blodrødt vand.

Det er billeder fra Færøerne, der lige nu går verden rundt.

Billederne er blandt andet nået til det australske yahoo! news, russiske RT samt engelske Daily Mail under overskriften 'Færøernes største delfinmassakre nogensinde'.

Det er ganske vist også en betydelig mængde delfiner, jægere på Færøerne har taget livet af.

I denne uge er der slagtet 1.428 delfiner – normalt dræber øboerne op til 1.000 havpattedyr om året. Sidste år omfattede det kun 35 delfiner af arten hvidskævinger, som er dem, der altså er blevet dræbt 1.428 af denne uge.

Slagtningen foregår ved, at både driver delfinerne mod en bugt på bredden af ​​øen Skálafjørður, hvor jægere venter på at dræbe dyrene på de lavvandede områder med kroge, knive og spyd.

Grindefangst, som det kaldes, er en tradition på Færøerne, der menes at stamme tilbage til vikingetiden, og det er hovedsageligt grindehvaler, der fanges – men også delfiner er en del af fangsten.

Dyrerettighedsaktivister har fordømt den 'barbariske' praksis, mens andre siger, at det er en vigtig del af deres lokale tradition.

Dyreværnsorganisationen Sea Shepherd dokumenterer regelmæssigt drabene, der har resulteret i slagtning af mere end 8.000 hvaler og delfiner i løbet af det sidste årti.

De skriver på Facebook, at søndagens drab på de 1.428 delfiner var ulovlig, da den lokale formand for grindefangerne ikke var blevet informeret og selv siger, at han ikke havde tilladt det, hvis han var blevet informeret.

I stedet blev beslutningen taget af en anden formand for grindefangerne – en beslutning han ikke måtte tage. Blandt andet var der hverken nok mennesker eller både til at håndtere alle delfinerne.

Men den kritik er Færøernes fiskeriminister, Jacob Vestergaard, ikke enig i.

»Som jeg er blevet oplyst, er hvert eneste dyr blevet aflivet på en forsvarlig måde,« siger han til det færøske medie Kringvarp Føroya.

Kødet og spækket fra dyrene bruges til mad og stammer fra en tid, hvor lokalbefolkningen var afhængige af hvaler og delfiner for at overleve.

Men et studie har vist, at kødet indeholder kviksølv og ikke anbefales til regelmæssig indtagelse.

Ifølge færøsk lov skal dyrene dø hurtigt og uden at lide, men ofte er det ikke tilfældet.

Efter stigende bekymring over praksissen blev loven i 2015 opdateret, og jægerne skal nu deltage i et kursus, hvor de lærer, hvordan man korrekt slagter dyr med den anvendte metode.