Ingen læser Elon Musks tweets, før han poster dem, understregede Tesla-skaberen i et bizart interview med CNN's nyhedsmagasin '60 Minutes'.

Den entreprenante multimillionær var sågar gråden nær, da værten Lesley Stahl spurgte kritisk til, hvem der godkender det, han skriver på det sociale medie.

Spørgsmålet - og især Musks svar - er interessant, fordi Tesla-direktøren i september indgik et forlig med Securities and Exchange Commission, SEC, i USA, som ud over en klækkelig bøde fratog ham lederskabet af virksomheden i tre år og pålagde ham at få al kommunikation til omverdenen - og altså også hans tweet - godkendt før offentliggørelse.

Det skriver CNN, som refererer til '60 Minutes'.

After Musk tweeted he was considering taking $TSLA private, the SEC charged him with securities fraud. In the settlement, he agreed to have his tweets about the company reviewed in advance. https://t.co/S5nUdnG64y pic.twitter.com/RMkYjPO4Yk — 60 Minutes (@60Minutes) December 10, 2018

Musk tager piller for at sove om natten. Han har røget hash i en podcast, og han er berømt og berygtet for sine kontroversielle tweet.

Ingen tvivl om, at manden bag den eksklusive hybridbil ikke er, som direktører eller iværksættere er flest.

I et åbenhjertigt interview med The New York Times i august fortalte han, at både virksomheden og han selv kæmpede med alvorlige problemer.

Interviewet kom stort set samtidig med, at han på Twitter skrev, at han overvejede at tage Tesla af børsen - en såkaldt afnotering. En udtalelse, der blev udlagt som kursmanipulation.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. — Elon Musk (@elonmusk) 7. august 2018

Musk hævdede, at han havde planer om selv at købe alle firmaets aktier til 420 dollar, og så steg aktierne i Tesla markant.

SEC indledte på vegne af de amerikanske myndigheder en officiel undersøgelse af Musk og hans tweet om at afnotere Tesla.

Derudover spekulerede flere i, om de 420, henviste til, at han røg hash. Tallet 420 er nemlig særligt for brugere af det euforiserende stof. Selv afviser Elon Musk dog, at han var skæv, da han skrev tweetet.

“I didn’t really want to try to adhere to some CEO template.” @Tesla CEO Elon Musk admits, “I am just being me.” But he says has no idea how to smoke pot… or anything. https://t.co/8ySYLdm7Ym pic.twitter.com/uUtFpTNLlO — 60 Minutes (@60Minutes) December 10, 2018

I september faldt dommen i form af forliget, som Elon Musk tilsyneladende har sin helt egen fortolkning af.

I hvert fald henviste han sig til sin forfatningssikrede ret til at ytre sig, da Lesley Stahl spurgte ind til, hvordan han sender tweet nu, og hvem der læser dem igennem for ham, inden han sender dem ud.

»Er der nogle, der læser dem, før de kommer ud?« ville studieværten vide, hvortil Musk hurtigt svarede:

»Nej.«

»Så dine tweet bliver ikke overvåget?« borede hun.

Det svarede Musk lidt mere uddybende på, mens han øjne blev blanke:

»De eneste tweet, som det er nødvendigt at 'få godkendt', er dem, der har potentiale til at påvirke aktiemarkedet.«

Elon Musk—while fighting off tears—says that Tesla can't review his tweets because of "the First Amendment" and that he does not respect the Securities and Exchange Commission, which fined him and Tesla $40 million earlier this year.pic.twitter.com/hNH2UK6TmI — jordan (@JordanUhl) December 10, 2018

Men Lesley Stahl var ikke tilfreds:

»Og det er det?«

»Jah, jeg mener, ellers vil det jo være 'Hallo, den første forfatningssikrede rettighed', altså retten til at ytre sig er fundamental,« svarede han.

»Men hvordan kan de vide, om det vil påvirke markedet, hvis de ikke læser dem, før du sender dem,« lød det så fra Stahl.

»Altså, jeg gå ud fra, at vi måske kan komme til at lave nogle fejl, hvem ved?«

Hvorefter den erfarne reporter nærmest vantro spurgte:

»Mener du det?«

»Ingen er perfekte,« svarede Musk og kiggede væk.

Selv om det i det øjeblik virkede, som om han kæmpede med at bevare fatningen, udbrød værten himmelfalden:

»Se dig lige.«

2018 has been a rocky year for Elon Musk, but has the past decade changed the Tesla CEO? 60 Minutes looks back on the entrepreneur's first interview with us in 2008. https://t.co/jc0U0cAUOh pic.twitter.com/WDh95DFa7D — 60 Minutes (@60Minutes) December 10, 2018

Elon Musk snoede sig ud af klemmen ved at forklare, at han ingen respekt har for SEC, som er et uafhængigt organ i USA, som blandt andet overvåger børshandel.

Lesley Stahl konfronterede også Musk med hans forhold til hash.

Her forklarede Musk, at netop den video fra podcasten, hvor han ryger, er bevis for, at han ikke bruger det euforiserende stof.

»Som enhver, der ser den podcast, kan se, så har jeg ingen idé om, hvordan man ryger pot eller noget andet. Jeg aner ærlig talt ikke, hvordan man ryger noget som helst.«