Da de åbnede, stod folk i kø langt ud på gaden, men pludselig en dag var kunderne væk.

Det seneste halve år har været hårdt for dognutskæden Bronuts, og i sidste uge måtte folkene bag smide håndklædet i ringen og begærer virksomheden konkurs.

Nu fortæller den forhenværende administrerende direktør, Stine Skouborg, til Finans, at det begyndte at gå galt allerede i sommer.

Pludselig blev kunderne væk, og omsætningen blev med et mere end halveret.

Trods ændringer i organisationen og en ny forretningsstrategi var konkursen uundgåelig.

»Det var selvfølgelig ikke sjovt at mærke, at gæsterne forsvandt. Håbet var, at de ændringer, vi lavede i sommer, kunne være med til at sikre driften fremover. Sammen med ejerkredsen besluttede vi, at planen ikke længere var at ekspandere. I stedet var fokus på drift og sikre, at forretningen blev sund igen,« siger Stine Skouborg til Finans.

Den første Bronuts-butik åbnede i 2019 og havde til sidst 12 butikker over hele landet og 150 medarbejdere.

Det var Türker Alici og Ninos Oraha, som begge har været med i »Robinson Ekspeditionen,« der stiftede den nu hedengangne kagekæde.