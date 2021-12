De farvestrålende donuts fra Bronuts er fortid.

Selskabet er fredag taget under konkursbehandling. Det skriver Finans.dk.

»Vi er naturligvis meget kede af, at vi er nået hertil. Vi har lagt meget energi og passion i vores forretning, og vi håber på det bedste udfald for alle parter, særligt vores medarbejdere,« udtaler skaberne Türker Alici og Ninos Oraha i en pressemeddelelse ifølge mediet.

De ønsker dog ikke at uddybe konkursen på nuværende tidspunkt.

»Vi har ingen kommentarer lige nu. Türker og jeg er lige ved at finde ud af det hele,« siger Ninos Oraha fredag formiddag til B.T.

Gitteret er allerede fredag lukket ned, og der er ikke et øje at se ved Bronuts der netop har meddelt, de er gået konkurs. Vis mere Gitteret er allerede fredag lukket ned, og der er ikke et øje at se ved Bronuts der netop har meddelt, de er gået konkurs.

Bronuts har ellers åbnet butikkerne i en stribe danske byer i de seneste par år – i alt 12 styk i København, Valby, Næstved, Aarhus, Aalborg, Odense, Aarhus, Kolding, Herning og Esbjerg.

Alle steder har der været lange køer på fortove i forbindelse med åbningerne. Men det har altså alligevel ikke været nok til at sikre overlevelse, selv om eksempelvis første regnskabsår viste et overskud på lige knap tre millioner kroner.

Ifølge bagmændene har »ændret forbrugeradfærd under coronapandemien« været medvirkende til en stor nedgang i omsætningen i 2021.

Bronuts er kommet op på at have omkring 150 medarbejdere på landsplan, siden den første butik åbnede i 2019.

Både Türker Alici og Ninos Oraha har også været kendt fra tv, da de begge har været med i 'Robinson Ekspeditionen'.