Salling Group har i en kortvarig periode forsøgt sig med ansigtskameraer ved kasseautomaterne i supermarkedskæderne Bilka og Føtex.

Det 'forsøg' er nu droppet, efter koncernen har oplevet et væld af utilfredse kundehenvendelser, der følte sig utrygge ved ansigtskameraerne.

Det skriver TV 2.

Salling Group står bag butikker som Netto, Føtex og Bilka, og ansigtskameraerne har indtil videre fundet vej til 73 butikker. Men nu bliver initiativet altså rullet tilbage over hele landet.

Det oplyser koncernen i en mail til TV 2 Østjylland.

»Vi ønsker kun, at vores kunder er glade og tilfredse, og da nogle af vores loyale kunder har følt sig generet af den test, vi har kørt med det lille kamera, stopper vi det.«

»Baggrunden har været et ønske om at begrænse butikstyveri, hvor vi hvert år oplever tyveri for et stort millionbeløb i vores butikker og varehuse. Men vi lytter til vores kunder og vil i stedet arbejde med andre måder at begrænse tyverierne,« skriver kommunikationskonsulent ved Salling Group Jacob Krogsgaard Nielsen til TV 2.

Debatten om brug af kameraer i forbindelse med opsporing er i det seneste år begyndt at tage til i Danmark.

I USA har debatten nået nye højder, efter San Francisco som det første bystyre i maj vedtog et forbud mod statslig brug af ansigtskameraerne, fordi teknologien bag har haft svært ved at genkende kvinder og personer med mørkere hud.