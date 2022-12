Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det har været nogle hårde år for at sige det mildt.

Kæmpebøder er væltet ned over Sønderjysk Rugbrødsbageri, og nu må bageriet kaste håndklædet i ringen.

Ifølge Statstidende har Retten i Sønderborg ved dekret taget Sønderjysk Rugbrødsbageri under konkurs.

Sønderjysk Rugbrødsbageri blev i 2020 idømt en bøde på intet mindre end 140.000 kroner ved Retten i Sønderborg.

Dommen faldt, efter Fødevarestyrelsen ved ikke færre end seks kontrolbesøg over en periode på lidt over et år konstaterede, at bageriet haltede gevaldigt efter både i forhold til rengøring og udstyr.

Ifølge JydskeVestkysten oplyser konkursboets kurator, at bøden dog aldrig er blevet betalt, og at det har været medvirkende til konkursen.

Bøden på de 120.000 kroner var ikke den eneste af sin slags.

I perioden fra 2017 til begyndelsen af 2018 uddelte Fødevarestyrelsen bøder til Sønderjysk Rugbrødsbageri på samlet set 45.000 kroner.

Ifølge cvr-registeret havde Sønderjysk Rugbrødsbageri 30 medarbejdere i september i 2022.

B.T. har i kølvandet på konkursen forgæves forsøgt at indhente en kommentar fra ejerne.

Sønderjysk Rugbrødsbageri A/S har hjemsted i Løgumkloster i Tønder kommune.