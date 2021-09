»De skriver i en mail, at jeg skal ringe til kundeservice for at få rykket mine billetter. Men efter 37 ubesvarede opkald er jeg endnu ikke kommet igennem.«

Fra april til september har Louise Søresen forgæves forsøgt at komme igennem til Ticketmaster på telefonen.

Og går man en tur på Trustpilot, er der noget, der tyder på, at hun ikke er den eneste med lige netop dét problem.

De sidste dage er det væltet ind med anmeldelser fra kunder, hvis henvendelser ikke bliver besvaret af Ticketmasters kundeservice.

Det kan jo ikke passe, at fordi de har for travlt til at tage telefonen, så kan jeg ikke få refunderet mine billetter Ida Birk Christensen

Det er efterhånden flere måneder siden, at Louise Sørensen forventningsfuldt bestilte billetter til to forskellige forestillinger igennem Ticketmaster.

Men på grund af coronasituationen, fik hun den besked, at begge arrangementer måtte rykkes. De blev rykket til to nye datoer, men da Louise Sørensen kun kunne én af dagene, måtte det andet arrangement rykkes endnu en gang.

»Jeg fik i en mail den besked, at det skulle gøres på telefonen, men efter mange dages forsøg på at komme igennem, måtte jeg give op,« siger hun.

»Det ender faktisk med, at jeg – for at sikre mig plads til begge forestillinger – køber helt nye billetter, til det ene show.«

For Ida Birk Christensen blev refunderingen af billetter en lang og bøvlet affære. Foto: Privatfoto Vis mere For Ida Birk Christensen blev refunderingen af billetter en lang og bøvlet affære. Foto: Privatfoto

En anden frustreret kunde er Ida Birk Christensen. Hun har ligeledes haft store problemer med at få hul igennem til Ticketmasters kundeservice.

Men efter mange dages forsøg, er det nu endelig lykkes. Desværre gjorde samtalen ikke en ende på problemet.

»De siger, at hvis jeg havde ringet indenfor 72 timer, så kunne jeg få refunderet mine billetter. Og det gjorde jeg også – der var bare ingen, der tog telefonen.«

»Det er super frustrerende og virkelig uprofessionelt. Jeg har ringet og ringet og ringet, men hver gang har der været optaget. Det kan jo ikke passe, at fordi de har for travlt til at tage telefonen, så kan jeg ikke få refunderet mine billetter,« fortæller Ida Birk Christensen.

Man må sgu godt lige undskylde og beklage situationen. Jeg synes i hvert fald, at jeg mangler at få en undskyldning Louise Sørensen

Som respons fik hun at vide, at de optagede telefonlinjer skyldtes mange henvendelser – og at hun nu, da de 72 timer er gået, selv måtte henvende sig til arrangøren bag koncerten og spørge dem om tilladelse til, at Ticketmaster måtte refundere hende pengene.

»Selv efter jeg kom igennem på telefonen, er der jo ikke noget, der har løst sig.«

»Nu skal jeg jo til at kontakte endnu et sted, der ovenikøbet kun har åbent et par timer om ugen for så igen at skulle vente i Ticketsmasters telefonkø,« siger Ida Birk Christensen.

Ida Birk Christensen forsøgte alene på én dag at ringe til Ticketmasters kundeservice 52 gange indenfor deres åbningstid. Foto: Privatfoto Vis mere Ida Birk Christensen forsøgte alene på én dag at ringe til Ticketmasters kundeservice 52 gange indenfor deres åbningstid. Foto: Privatfoto

Samme situation er også Louise Sørensen efterladt i.

»Fordi jeg nu – på grund af deres manglende respons – har købt nye billetter, og derfor ikke skulle have dem byttet, men refunderet, skulle det være sket indenfor 72 timer. Og eftersom det nu er umuligt, skal jeg så selv til at kontakte arrangøren og håbe, at de vil refundere billetterne. Og vil de ikke det, er Ticketmasters eget forslag, at jeg så kan sælge dem privat,«

»Det er helt vildt irriterende. Jeg savner en ordentlig kundeservice, hvor man lige får et hint eller en tilbagemelding på, hvor man står henne. Altså, hvad man kan forvente. Og så må man sgu godt lige undskylde og beklage situationen. Jeg synes i hvert fald, at jeg mangler at få en undskyldning,« siger Louise Sørensen.

I en mail til B.T. skriver administrerende direktør, Jakob H. Lund, følgende:

'Vi modtager i øjeblikket et ekstraordinært stort antal henvendelser på tværs af alle vores kontaktplatforme, hvilket desværre medfører længere responstider end normalt. Vi arbejder på at holde trit med volumen og sætter stor pris på billetkøbernes tålmodighed, imens vores team arbejder på at minimere ventetider.'