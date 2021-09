Filmen 'Ternet Ninja 2' har haft uhyre stor succes. Den har formået at slå en vild publikumsrekord og er nu indehaver af rekorden for den største premiereweekend for en dansk film nogensinde.

Og den popularitet forsøger svindlere at udnytte.

Flere har nemlig modtaget sms'er, som ligner, at de kommer fra Nordisk Film. I beskeden står der, at man er den heldige vinder af to billetter til 'Ternet Ninja 2'.

Men selvom du gerne vil se filmen, så skal du ikke klikke på linket. Det er nemlig det rene fusk, advarer Forbrugerrådet Tænk.

»De skriver, at du har vundet to billetter til biograffilmen Ternet Ninja 2. Dog kræver det, at du betaler et "reservationsgebyr". Der er desværre tale om fup. Konkurrencen er ikke lavet af Nordisk Film, men derimod af svindlere,« oplyser Tænk.

Og formålet er simpelt. Nemlig at lokke betalingsinformationer ud af dig.

Dette er SMS'en, som du bare skal slette. Foto: Forbrugerrådet Tænk

Selve metoden kaldes for 'phishing', hvilket dækker over, at svindlerne forsøger at fiske oplysninger fra dig, som de kan misbruge.

Og hvor det tidligere var let at gennemskue svindel på nettet, så er fuskerne blevet bedre og bedre. Så nu kan sms'er eller mails umiddelbart ligne, at de kommer fra én, du kender, NemID eller eksempelvis Nordisk Film, selvom det ikke er tilfældet.

Derfor er det gode råd fra Forbrugerrådet Tænk:

»Forhold dig altid meget kritisk, hvis du bliver kontaktet vedrørende noget, du har vundet i en konkurrence og "blot" skal betale et lille gebyr.«