Det danske firma Downtown DK er kendt for gode tilbud på mærkevarer og andre produkter.

Men ikke alle mærkevarer har vist sig at være lige originale.

Det viser et anklageskrift fra Bagmandspolitiet (SØIK), som Se og Hør er i besiddelse af.

Helt konkret er der tale om salg af kopivarer af de yderst populære Apple AirPods med tilhørende etui, samt høretelefoner fra Beats by Dr. Dre, selvom ledelsen i Downtown godt vidste, at produkterne ikke var originale.

Beats by Dr. Dre. Foto: Robyn BECK Vis mere Beats by Dr. Dre. Foto: Robyn BECK

Ifølge anklageskriftet har Downtown DK i alt tjent over 302.235,88 kroner på at sælge de forfalskede høretelefoner, som nærmest er identiske med de to før omtalte mærker.

Det har været i perioden fra 1. august 2019 til 28. maj 2020, at tilbudsjagende danskere har kunne erhverve sig falske høretelefoner på Downtown DK's hjemmeside.

Anklagemyndigheden har tiltalt Downtown for at overtræde varemærkelovens paragraf 42.

Hos Downtown DK kender man godt til sagen om de solgte kopivarer, og derfor ærgrer det dem også, at det er mundet ud i en retssag.

De kalder dermed også den ene sag for vanskelig at komme udenom, selvom de ikke har fået vist noget bevis for, at de har gjort noget forkert.

»Men det selskab, som vi har handlet med og garanteret ægthed af produktet, de er blevet dømt i enten England eller Spanien, så den tegner ikke supergodt for os i den del af tiltalen,« siger medejer af Downtown Jesper Borre Hansen til SE og HØR om tiltalen for at sælge de falske Beats by Dr. Dre høretelefoner.

Anklagemyndigheden går efter at få idømt Downtown en bødestraf.

Sagen skal for retten 9. september.