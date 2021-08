B.T. åbner fire nye redaktioner i de fire største danske byer, Aalborg, Aarhus, Odense og København.

Det bliver den største journalistiske satsning i den danske medieverden i mange, mange år. 32 journalister vil hver dag levere nyheder døgnet rundt, der handler om livet og udviklingen i storbyerne. Hver redaktion har sin egen redaktør og syv journalister, der vil skrive kritisk og kærligt om deres by.

Journalisterne og deres redaktør bor i øvrigt i byen, og redaktionslokalerne ligger i centrum, for vi tror på, at man skal kende sin by godt, når man skal skrive om den. De store byer udvikler sig voldsomt i øjeblikket. Byerne vokser, og flere folk flytter til, virksomheder etablerer sig, og hver by er i gang med sine egne store projekter.

B.T. vil 'slingre ned ad Vestergade' i Aarhus, hvor redaktionen i øvrigt holder til, og skrive om landets næststørste by, der blandt andet udvikler sit store havneområde. Redaktionen i Odense vil følge udviklingen i H.C. Andersens by, der i øjeblikket udvikler sig med en markant ny bymidte. I Aalborg vil vi skrive om 'Nordens Paris', der bevæger sig fra industriby til uddannelsesby, og i Dronningens København, der også er ved at bygge nye byområder i blandt andet Københavns Havn.

Alle projekter vil påvirke de mennesker, der bor i byen, og vi vil kritisk følge med.

B.T. er optaget af de mennesker, der bor i byen – kendte som ukendte. Derfor vil vi lade dem tale om deres liv, så vi andre kan lære, opleve og fascineres af dem. Vi vil lade os inspirere til at bruge storbyen, af de mennesker, der kender den.

B.T.s nye redaktioner elsker fodbold og allermest Superligaen, som vi nu vil følge endnu tættere. Vi får mulighed for at følge AGF, AaB og OB lige så tæt, som B.T. i dag følger Brøndby, FCM og FCK. For os er spillerhandler og livet omkring klubben det vigtigste, og nu kommer du helt tæt på i din klub.

Du kan følge den nye journalistik på din mobiltelefon og computer. Når du har valgt din by, vil du få artikler, der er målrettet dig og der, hvor du bor. Hver storby får sin egen side på bt.dk, og den vil følge dig. Du skal ikke gøre mere. Langt det meste er gratis, som på bt.dk i dag, men vil du have ekstra meget om din by, kan du købe et abonnement.

Vi ændrer også på vores avis.

Hver dag udgiver vi fire forskellige udgaver af B.T., der er målrettet København, Aarhus, Aalborg og Odense. Hver by sin egen trafikavis.

Hver lørdag udgiver vi nu fire forskellige aviser, der på 64 sider har sektioner med nyheder, sport og underholdning fra hver sin by. Vi målretter indholdet, men vi skriver stadig med glød og begejstring.

B.T.s første udgave kom på gaden 31. august 1916, skabt af en ung journalist ved navn Henry Hellssen. Han ønskede at udnytte den nye moderne trykteknologi, og at bladet skulle skrive om det, københavnerne talte om, med nærvær og nerve.

Hans første leder sluttede sådan her:

»Vort mål er: at blive Deres blad og hele byens blad … B.T. Vort bomærke skal vi fra i dag ridse ind i byens liv. Alverden skal høre om B.T. Alverden skal læse formiddagens nyheder i den. Alverden skal dagligt søge til BT – dette er i al beskedenhed vort program.«

Nøjagtig 105 år senere er B.T. i gang med den samme opgave.