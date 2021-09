94 gange den seneste måned har en nabo klaget over virksomheden Solum ved Roskilde.

Det skriver TV 2 Lorry, som har set nærmere på de voldsomme lugtgener, som plager beboerne i området.

Solum laver kompost til både private haver, fodboldbaner og golfbaner, men produktionen lugter så meget, at det er til stor gene for borgerne i nærheden.

Roskilde Kommunen har mindst to gange siden marts indskærpet over for virksomheden, at den skal overholde miljøgodkendelsen.

(Arkivfoto) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere (Arkivfoto) Foto: Mads Claus Rasmussen

I Klima- og Miljøudvalget erkender formand Karim Friis Arfaoui (S) problemet, men afviser også at regulere virksomheden så meget, at den i sidste ende kan blive nødt til at lukke.

»Vi skal finde en vej, så vi kan sameksistere. Og det er udfordringen lige nu. Solum skal gøre, hvad de kan. Men borgerne skal også give line,« siger Karim Friis Arfaoui til TV 2 Lorry.

Avisen sn.dk har talt med flere beboere i området.

John Birkemose-Andersen siger til avisen, at han har klaget over virksomheden omkring 40 gange i løbet af de seneste seks år.

»August og september har været virkelig slemme. Det er så kvalm en lugt, at ingen har lyst til at have et vindue åbent eller at sidde ude på altanerne, når stanken rammer,« siger han til sn.dk.

Sidste efterår skabte Solum igen overskrifter, da en større brand brød ud i affaldet. Det tog mere end ti uger at få den slukket.

Solum tager imod haveaffald fra kommuner og genbrugsstationer, og derefter tager det to år, før det er blevet til muldjord.