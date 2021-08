'Det er ingenting, der er så skidt, at det ikke er godt for noget.'

Det kan man i hvert fald sige, hvis man ser på den danske analysevirksomhed Airfinity, der på baggrund af coronakrisen nærmer sig en trecifret millionomsætning og en større medarbejderstab.

Det skriver Finans.

Under coronakrisen har virksomheden, som har en dansk direktør i front, nemlig været lynhurtig til at indsamle data om indkøb og produktion af coronavacciner – og det har altså vist sig at give pote for væksten.

»Vores vækstpotentiale er kolossalt,« siger Rasmus Bech Hansen, der er administrerende direktør og medstifter af Airfinity.

Faktisk er væksten og dataefterspørgelsen så stor, at Airfinity i øjeblikket mangler kræfter i medarbejderstaben, og derfor ansætter de i gennemsnit en ny medarbejder om dagen.

»Jeg tror, vi kan bygge en rigtig stor virksomhed, fordi vi kan løse mange problemer. Hvis du for eksempel får struktureret al data for ny medicin i verden, vil det gøre en stor forskel og kunne redde mange menneskeliv,« fortæller Rasmus Bech Hansen til Finans.

Virksomheden holder primært til i London, men har også kontor i Boston, eftersom at USA er Airfinitys største marked.

Som følge af den enorme efterspørgsel og vækst forventer Airfinity, at de tidobler deres toplinje i 2021 og går en trecifret millionomsætning i møde.