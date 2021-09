Danske it-virksomheder søger desperat efter nye medarbejdere.

Lige nu mangler it-branchen allerede arbejdskraft, men i den nærmeste fremtid ser det ud til, at det kun bliver værre med manglen.

I en ny prognose fra Ingeniørforeningen og Danske Gymnasier fremgår det, at der i 2030 vil mangle op mod 78.000 faglærte og 13.000 ingeniører og kandidater inden for it og teknik.

Det skriver Finans.

For eksempelvis uddannede dataloger vil det betyde, at arbejdsløsheden for den grupper allerede er på nul, som alt andet lige må give ret så gode vilkår på jobmarkedet.

»Der er en enorm mangel på dataloger. Der er ikke nok, der søger ind på uddannelsen. Og det forstår man jo ikke, når ledigheden er 0,0 procent, og lønningerne er meget høje samtidig med, at der er spændende it-jobs indenfor for eksempel grøn omstilling og sundhed,« siger Kaj Grønbek, leder på Institut for Datalogi ved Aarhus Universitet til Finans.

Han mener, at det manglende optag på it-uddannelserne skyldes, at der ikke er nok kendskab til uddannelserne, og hvad man kan opnå med dem.

Ifølge tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet er der sket en negativ ændring på antallet af ansøgere på IT-uddannelser.

Der er en ændring fra 2020 til 2021 på 392 færre ansøgere, hvilket er syv procent færre, der valgte at søge ind på uddannelserne i år.

Kaj Grønbek påpeger, at man ikke gør nok i folkeskolen og gymnasierne for at fremme kendskabet til uddannelserne. Samtidigt skal man ikke have et højt snit for at komme ind på IT-uddannelser, og det gør, at der ikke er samme prestige som ved for eksempelvis medicin.

Derfor har man valgt at sætte et minimumssnit på seks.

Det er for at sikre, at alle dem, der kommer ind på uddannelserne også kan gennemføre dem.