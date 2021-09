Av, av, av.

Nu gik det ellers lige så godt. Tusindvis af danskere er i år sprunget ud som private aktieinvestorer, og siden nytår har deres investeringer flydt i mælk og honning.

Både det danske og de internationale aktiemarkeder er steget voldsomt i år, men så kom korrektionen, som aktieanalytikere meget prosaisk kalder nedture på børserne.

Alene i mandag faldt det ledende danske aktieindeks, C25, med omkring 1,5 procent, og store aktier som A.P. Møller Mærsk fik skåret knap fem procent af værdien, mens mindre kendte selskaber uden for eliteindekset faldt med 10-13 procent, eksempelvis it-selskabet Cbrain.

Det gigantiske, kinesiske ejendomsselskab Ebergrande er på randen er konkurs med en gæld på svimlende 1.900 milliarder kroner. Den truende konkurs sender chokbølger gennem de globale aktiemarkeder. Foto: VIVIAN LIN Vis mere Det gigantiske, kinesiske ejendomsselskab Ebergrande er på randen er konkurs med en gæld på svimlende 1.900 milliarder kroner. Den truende konkurs sender chokbølger gennem de globale aktiemarkeder. Foto: VIVIAN LIN

Det er en truende konkurs i det gigantiske, kinesiske ejendomsselskab Evergrande, der sender chokbølger gennem de globale aktiemarkeder.

Evergrande har ophobet en astronomisk gæld på knap 2.000 milliarder kroner og vil efter alt at dømme ikke kunne betale de 540 millioner kroner, som skal falde i rentebetaling nu på torsdag – og så truer en konkurs, der ikke blot truer med at sende kinesisk økonomi i dørken, men også den globale vækst.

Sådan lyder det fra Jacob Pedersen, der er aktieanalysechef i Sydbank.

»Markedet er præget af en frygt for, at væksten går ud af verdensøkonomien, og de danske selskaber, som er afhængige af vækst på verdensmarkedet – eksempelvis Mærsk, FLSmidth og ISS – de blev savet over i dag,« siger han.

Har du investeret i aktier i år?

Den truende konkurs i Evergrande er blevet sammenlignet med den amerikanske storbank Lehman Brothers' krak, der var en afgørende brik i finanskrisen.

Helt så slemt går det næppe denne gang, pointerer Jacob Pedersen. Han vurderer, at det kinesiske styre i et eller andet omfang vil sikre, at Evergrande ikke kollapser med så stort et brag, at det smadrer Kinas økonomi.

»Der vil være finansielle aktører, der kommer til at tabe på Evergrande. Men det bliver ikke en ukontrollabel konkurs, som kommer til at tage en masse andre selskaber med sig i faldet,« siger han og understreger, at det er forbundet med stor usikkerhed, hvor voldsomme følgevirkningerne bliver.

»Enten driver det her hurtigt over og kommer ikke til at skade den vestlige verden. Eller også kan det udvikle sig til noget, der kan blive rigtig skidt.«

Jacob Pedersen, aktieanalysechef i Sydbank. Foto: Pressefoto Vis mere Jacob Pedersen, aktieanalysechef i Sydbank. Foto: Pressefoto

Det er i det marked, de danske småinvestorer nu skal orientere sig. Jacob Pedersen har i dag skruet stemningsbarometeret på aktiemarkedet ned fra højeste niveau til ét niveau lavere.

»Stemningsbarometeret kan komme længere ned. Der er potentiale til, at korrektionen ikke bare bliver på 5-10 procent, men et krak, hvor aktierne over de næste to-fire måneder dykker med måske 25-30 procent.«

Og hvad stiller man som småsparer så op med sådan et kig i krystalkuglen?

Lige nu er aktiemarkedet ikke faldet så meget, at man skal styrte ud og købe op i markedet. Det er heller ikke faldet så meget, at man skal gå i panik og sælge ud, bemærker Jacob Pedersen.

»Hvis man har investeret i danske aktier, skal man glæde sig over, at de har en nærmest urimelig høj indtjeningskvalitet. Vi har nogle ekstremt dygtige og stærke selskaber i Danmark. Det har de vist gennem coronaen, og det forventer jeg også, at de vil vise fremadrettet. Så man skal ikke være nervøs for, hvad der kommer til at ske med de danske selskaber,« siger han.

Så grundlæggende skal investorerne slå koldt vand i blodet og indtage en afventende position, siger Jacob Pedersen.

Chefredaktør på finansmediet Euroinvestor Simon Richard Nielsen er på linje.

»De mange nye, private aktieinvestorer, der er kommet til i år, har stort set kun oplevet succes. Men det er en naturlig del af aktiemarkedet, at der kommer de her korrektioner en gang imellem,« siger han og tilføjer:

»Som investor skal man egentlig ikke gøre så meget. Ingen kan time nedturene. Heller ikke verdens bedste investorer som Warren Buffett.«

»Man skal bare acceptere, at de her pludselige fald er en del af aktiemarkedet. Det er den risiko, man bliver belønnet for på lang sigt. Aktiemarkedet har altid været et godt sted at investere sine penge, og historisk er det den bedste og mest sikre investering, man overhovedet kan foretage sig. Behold dine aktier, så skal det nok gå alt sammen.«