Venstres detroniserede formand og tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen og hans nye parti, Moderaterne, ville storme ind i Folketinget, hvis der var valg i dag.

Moderaterne står til at høste 4,5 procent af stemmerne og otte mandater.

Det viser en dugfrisk vælgermåling, som YouGov har foretaget for B.T, efter Moderaterne i sidste uge havde indsamlet de 20.182 vælgererklæringer, som det kræver at blive opstillingsberettiget til næste folketingsvalg.

YouGov-målingen er den første vælgermåling, som har sat Moderaterne på stemmesedlen på linje med de allerede opstillingsberettigede partier.

Lars Løkke Rasmussen. Foto: Emil Helms

Selv kalder Lars Løkke Rasmussen målingen for 'enormt opmuntrende', men understreger i samme åndedrag, at der ikke er noget parti endnu, da Moderaterne endnu ikke er hverken anmeldt eller godkendt af Indenrigsministeriet.

Det agter Løkke og Moderaterne først at gøre efter kommunalvalget 16. november, men godkendelsen ventes at være en formsag.

»Så i lyset af det er det da ret fint at mærke, at der er en eller anden form for klangbund, så meget vil jeg da gerne sige,« siger Lars Løkke Rasmussen og tilføjer:

»Jeg har aldrig kommenteret på meningsmålinger, og det skal jeg nok heller ikke begynde på nu. For vi er der slet ikke endnu. Men det er da enormt opmuntrende.«

Moderaterne har endnu ikke præsenteret et politisk udspil, men Lars Løkke Rasmussen siger, at vælgerne med Moderaterne får et parti med udgangspunkt i hans værdier.

»Danskerne kender godt mine værdier. Vi vil tale åbent om de udfordringer, Danmark har, og komme med realistiske bud på, hvad vi gør ved det.«

»Vi er et parti, der gerne vil formidle et samarbejde hen over midten, så der kommer nogle robuste løsninger. Det er sådan set det, der er vores vision. Og så er jeg et liberalt menneske, og så forsøger vi at være et parti, der gør sig fri af blok-tænkning.«

Politisk kommentator Lars Trier Mogensen vurderer, at målingen giver et realistisk billede af Moderaternes styrke.

»Det er et ret sandsynligt scenario, at Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne brager ind i Folketinget ved næste valg med et ret massivt valgresultat på omkring en håndfuld procent af stemmerne,« siger han.

Lars Trier Mogensen bemærker, at det under valgkampen i 2019 lykkedes Lars Løkke Rasmussen at løfte Venstre med fire-fem procentpoint, da han overraskede alt og alle og gik solo med sin opsigtsvækkende melding om, at han ønskede at samarbejde med Socialdemokratiet for at holde yderfløjene uden for indflydelse i dansk politik.

Det gjorde Lars Løkke Rasmussen som bekendt i bogen 'Befrielsens øjeblik', og der var og er stadig et publikum til den kurs, Løkke udstak dengang, lyder vurderingen fra Lars Trier Mogensen:

»Der er helt klart en gruppe vælgere, som fænges af Løkkes midtersøgende projekt.«

Lars Trier Mogensen, politisk kommentator. Foto: Jon Wiche

Målingen er skidt nyt for Venstres martrede formand, Jakob Ellemann-Jensen, mener Lars Trier Mogensen.

Venstre står i målingen til 9,4 procent af stemmerne mod de 23,4 procent, som Venstre høstede ved valget i juni 2019 med Lars Løkke Rasmussen ved roret.

»Jakob Ellemann-Jensen skal være bedrøvet over den udvikling, Venstre er i. Lige nu er Venstre bombet helt i knæ, og en af årsagerne er, at de utilfredse Venstre-vælgere nu har fået et oplagt sted at søge hen med Moderaterne,« siger Lars Trier Mogensen og tilføjer:

»Moderaternes nuværende tilslutning pænt over spærregrænsen på to procent kan samtidig have en selvforstærkende effekt, da vælgerne nu ikke vil være bange for at spilde deres stemme på Moderaterne. Det her er virkelig surt show for Jakob Ellemann-Jensen.«

Der kan dog også komme en modsat rettet bevægelse blandt vælgerne, når først Løkke og Moderaterne begynder at fremlægge konkrete politiske udspil, pointerer Lars Trier Mogensen:

»Lige nu er Moderaterne et blankt lærred, som alle kan kaste deres egne forhåbninger op på. Når der kommer konkret politik på bordet, kan det skræmme nogle af de nytilkomne vælgere bort.«

»Det er for tidligt at gøre boet op, men sidste valg illustrerede, at Lars Løkke Rasmussen i kraft af sin personlighed har en appel til en lille håndfuld procent af vælgerne.«

Lars Løkke Rasmussen vil ikke spå om et kommende valgresultat, men siger:

»Det afgørende bliver ikke alene, hvor stor opbakning der er til Moderaterne, men også hvordan det hele falder ud. Du kan som parti få stor opbakning og ingen indflydelse – og en mindre opbakning og stor indflydelse.«

Mandag aften havde Moderaterne indsamlet 24.735 vælgererklæringer.