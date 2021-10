Har du hørt om social commerce?

Hvis ikke, så går der nok ikke længe, før du kommer til det.

I hvert fald ikke hvis man spørger administrerende direktør i Bestseller Anders Holch Povlsen.

Han spår nemlig det såkadte social commerce, som er handel via sociale medier, hvor ekspedienter i fysiske butikker viser tøjet frem via livestreamning, en gylden fremtid.

Det fortæller han til Børsen.

"Butikker er i dag ikke bare et fysisk udsalgssted, men en del af en virkosmheds digitale økosystem, og alle veldrevne butikker har behov for en digital omsætning," siger han.

Udtalelsen falder i god tråd med den investering, Anders Holch Povlsen lavede tidligere på måneden.

Her kastede han 40 millioner ind i den nyopstartede, danske softvarevirksomhed Easy Live Sales, der netop beskæftiger sig primært med liveshopping og salg via sociale medieplatforme.

Anders Holch Povlsen kan derfor ikke skydes i skoene, at han og virksomhederne ligger på den lade side.

Det vidner det årsregnskab, Bestseller fornyligt offentliggjorde, også om.

Modekoncernen Bestseller kommer ud med et plus på 4,6 milliarder kroner før skat. Efter skat er resultatet på 3,6 milliarder kroner.

Regnskabet er det bedste i Bestsellers historie.

»Det er et resultat, vi kan være tilfredse med. Det er også et resultat, der er bedre end vi havde forventet og havde turde håbe på,« fortæller Anders Holch Povlsen, der er administrerende direktør og ejer af Bestseller, i en pressemeddelelse.

Koncernen har oplevet en fremgang på ni procent i omsætning i forhold til forrige års regnskab, hvor virksomheden omsatte for 24,1 milliarder kroner.

Ifølge chefredaktør hos finansmediet Euroinvester Simon Richard Nielsen er årsregnskabet med til at cementere Anders Holch Povlsens ubestridte position som Danmarks rigeste mand.

»Man kan ikke sige, at Anders Holch Povlsens position er truet, efter det regnskab er den nærmere styrket. Det seneste år har han virkelig haft succes med alt, hvad han rører ved. Det er ret fantastisk,« siger chefredaktøren.