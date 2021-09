Mange bekymrede småinvestorer tjekker deres netbank lidt oftere for tiden.

De er bekymret for, om aktiemarkedet lige pludselig styrtdykker på grund af et kinesisk kollaps hos ejendomsgiganten Evergrande. En situation, som har ligget og ulmet i et godt stykke tid.

Men ifølge ansvarshavende chefredaktør på finansmediet Euroinvestor Simon Richard Nielsen, er det en del af aktiemarkedet.

»Grunden til, at folk reagerer så voldsomt, er, hvis man ser historisk på aktiemarkedet, så er det, som har været ekstraordinært, at der ikke er sket noget i et år. Markedets natur er, at det svinger meget, og derfor virker det ekstraordinært.«

»Det kan godt gå hen og blive rigtig alvorligt i Kina, men nødvendigvis ikke andre steder og det kan give en masse kraftige udsving på markedet,« lyder det fra Simon Richard Nielsen.

Den er den gigantiske kinesiske ejendomsudvikler Evergrande, som står til at gå konkurs, og det skaber bekymring for at kunne udløse en finanskrise i Kina.

Evergrande er ifølge Reuters Kinas næststørste ejendomsudvikler og har samlet gæld på 305 milliarder dollar – eller 1925 milliarder kroner, som groft sagt svarer til Danmarks bruttonationalprodukt, bnp, og omkring to procent af Kinas bnp.

Problemerne hos Evergrande er ikke nye, men på det seneste er rygterne om en konkurs rykket nærmere, da selskabet ikke kan betale af på sin gæld i øjeblikket. Og det give udsving i aktiemarkedet.

Og det er netop de kraftige udsving, som bekymrer bankernes kunder. Det skriver Finans, som blandt andet har snakket med Nordeas chefstrateg Andreas Østerheden.

»Jeg kan virkelig mærke, at situationen i Kina, men også pengepolitikken er noget, som optager vores kunder. De vil gerne vide, hvordan den påvirker danske aktier og deres investeringer generelt.«

Men ifølge Simon Richard Nielsen er det lige efter bogen, hvis markedet skulle reagere sådan.

»Man skal bare nyde turen og forholde sig i ro. Det er markedets natur. Det kravler altid stille og roligt op på sigt. Hvis man kan holde til, at det altid kommer op igen, og det kommer altid op over et højere niveau end før stormen raste.«

»Hvis man er mere risikovillig, så kan man i stedet benytte disse udsving til at handle mere aktivt. Det handler ikke om at time markedet, men at time i markedet. Alle undersøgelser viser, at aktiemarkedet over tid vil stige, og ingen kan finde ud af at time det. Det er sådan noget, som der gør markedet interessant. Hvis man er heldig kan man ramme en dag, hvor man kan købe det billigere og dermed tjene mere på det.«

Simon Richard Nielsen fortæller også, at der er en omvendt risiko i forbindelse med markedet.

Hvis man nu begynder at panik-sælge sine aktier nu, og hvis den kinesiske stat håndterer Evergrande-konflikten, og verden kører videre, så går man glip af den her stigning og dermed penge.