Den 123 år gamle Aarhus-firma Malervarer Engros ApS i Aarhus er nu solgt til et landets største malervarefirmaer.

Jan Rasmussen er sælgeren af firmaet, som hans tipoldefar for 123 år siden grundlagde.

»I min familie er der ikke en ny generation, der står klar til at overtage depechen, og derfor er det naturligt nu at få ejerforholdene på plads for fremtiden, selv om der stadig er en del år til min pension,« siger Jan Rasmussen i en pressemeddelelse.

Han overdrager virksomheden til firmaet Beck & Jørgensen, der er landets 3. største leverandør af maling til professionelle kunder.

Samtidig skifter Jan Rasmussen titel og starter som kundecenterchef hos firmaet. Salget til Beck & Jørgensen passer godt, mener han.

»Jeg kender og har gennem mange år sat pris på Beck & Jørgensen’s værdigrundlag og ordentlighed, hvor en aftale er en aftale og ikke kræver en hel masse papir mellem os. Så valget af køber har jeg det rigtig godt med.«

»Det er en den helt rigtige handel,« siger han i pressemeddelelsen.

Beck & Jørgensen overtager med handlen familiefirmaets syv medarbejdere.

Derudover overtager firmaet også Jan Rasmussens anden specialforretning, Tapethuset, der ligger bag Storcenter Nord på Katrinebjergvej.