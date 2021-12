Da Kronprins Frederik onsdag åbnede et nyt Sports- og Kulturcampus i Gellerup i Aarhus, brugte han et ord, de færreste formentligt kender. I hvert fald var det absolut ukendt for panelet i denne uges ‘Det vi taler om’.

Ordet 'enkadrere' spiller en hovedrolle i ugens sladderpodcast, hvor Ditte Okman havde Se og Hørs chefredaktør, Niels Pinborg, teateranmelder på Berlingske, Jakob Steen Olsen, og B.T.s royale korrespondent, Jacob Heinel, i studiet.

Sidstnævnte var tidligere på ugen i Gellerupparken i Aarhus, hvor han interviewede Kronprins Frederik.

»Kronprinsen følte sig på hjemmebane og er god til at være nede på jorden, blandt folket. Han var for eksempel ligeglad med, at det tidligere medlem af Enhedslisten, Keld Albrechtsen, der i dag er formand for Brabrand Boligforening, konstant sagde »du« til ham,« siger Jacob Heinel i programmet.

Men da Kronprinsen skulle svare på spørgsmål, skete der noget:

»Jeg kan vældig godt lide ham, men det blev også en lille, bitte smule underligt. Der sker et eller andet, når man stikker et kamera op foran ham. Det er som om, han tror, at han skal sige noget, han ikke behøver, så det bliver enormt knudret - og lidt højttravende, « siger B.T.s royale korrespondent, der blandt andet spurgte kronprins Frederik om, hvad det betyder for ham, at børn fra alle dele af det danske samfund nu får ny mulighed for at udfolde sig fysisk.

Svaret lød:

»Vi kan ikke løbe fra, at fysiske udfoldelser og sport … det kan starte som leg, når de er helt små, for der er det sjovt at lege det ind i stedet for at enkadrere det ind ….«

Den gamle VS'er og Enhedslisten-figur, Keld Albrechtsen, er i dag formand for Brabrand Boligforening. Foto: Henning Bagger Vis mere Den gamle VS'er og Enhedslisten-figur, Keld Albrechtsen, er i dag formand for Brabrand Boligforening. Foto: Henning Bagger

Her stopper Ditte Okman optagelsen af interviewet, for dét ord kender ingen i dagens panel.

For at forstå, hvad Kronprinsen egentligt sagde, ringer Ditte Okman til Adrian Hughes, der er vært på radioprogrammet ‘Klog på sprog’.

Ordet er et udtryk for Kronprinsens ‘grundige franske aner’, mener Adrian Hughes og forklarer, at ordet stammer fra det franske ‘enquedré’, der betyder ‘sidemandsoplæring i meget vanskelige gøremål’.

»Kronprinsen tror, ordet er nået til Danmark, men det er det altså ikke endnu. Det er kun nået til den glüsckborgske kongefamilie,« siger Hughes

Kronprins Frederik får en buket af blomsterpigen, Mira Azad-Ahmad ved ankomsten til Gellerup. Foto: Henning Bagger Vis mere Kronprins Frederik får en buket af blomsterpigen, Mira Azad-Ahmad ved ankomsten til Gellerup. Foto: Henning Bagger

Men den forklaring letter ikke forståelsen af, hvad Kronprinsen faktisk mener.

»Jeg har forsøgt at krydsgoogle det, men jeg ved ikke, hvad det er, han siger,« når radioværten at indrømme, før Se og Hørs Niels Pinborg kommer både Adrian Hughes, Kronprinsen og panelet til hjælp.

Også han har googlet ordet og må korrekse sprognørden:

»Enkadrere findes på dansk og handler om at få en militær række til at stå på geled - eller sprogligt at sætte i rammer og kasser,« meddeler han og udlægger Kronprinsens citat sådan her:

»Altså - det er bedre at lege det ind end at sætte det i rammer og kasser,« siger Niels Pinborg og fortsætter:

»Vi skal ikke fordømme, at Kronprinsen kan et ord, som vi ikke kan - det viser bare, at han kan noget. Men det bliver tit akavet, når han optræder.«

Og det er faktisk unødvendigt, mener chefredaktøren.

»For folk vil gerne se ham være helt nede på jorden.«