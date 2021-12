Der har været pres på hjemme hos tv- og radio-værten, Sofie Østergaard, de seneste to uger.

Ikke blot har hun selv og hendes mand ligget brak. Også parrets tre børn har været ramt af corona. Selv det yngste skud på stammen, parrets kun syv uger gammel datter, har været smittet.

»Lidt bekymrede blev vi, da lillesøster på syv uger også blev smittet. Men vi har alle heldigvis haft en mere eller mindre mild omgang,« skriver Sofie Østergaard på Instagram.

Sofie Østergaard og Sebastian Richelsen på den røde løber ved Zulu Awards i KB Hallen i april 2021, mens Sofie Østergaard var gravid med parrets yngste. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2021. Foto: Martin Sylvest Vis mere Sofie Østergaard og Sebastian Richelsen på den røde løber ved Zulu Awards i KB Hallen i april 2021, mens Sofie Østergaard var gravid med parrets yngste. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2021. Foto: Martin Sylvest

Tv-værten, der er tidligere har været på både Ramasjang, DR-Ultra og tv-programmerne 'Guld i købstæderne' og 'Versus', er i dag vært på podcasten 'Overskud' på Radio4.

Hun er sammen med Sebastian Richelsen, der med en baggrund som politimand og journalist har lavet tv og radio om seriemordere, ligesom han tidligere var vært på Radio24syv programmet ‘Politiradio’.

Sammen har parret sønnerne Villy på fem og Geo på fire år og altså en spritny, lille datter, der kom til verden i oktober måned.

Tidligere har Sofie Østergaard afsløret, at det har været svært at finde et navn til det nyeste familiemedlem:

»Med tre børn er det sjældent, at Sebastian og jeg lige sætter os ned og siger: 'Nå, hvad så, skat, hvad skal barnet hedde?'. Men vi har fundet sådan en app, hvor man kan swipe - ligesom Tinder - så får man at vide, hvis man har et match. Så hvis vi lige har en ledig stund eller sidder på toilet, så kigger vi på det,« sagde hun til B.T. i november.

For nu melder historien intet om, om parret under deres isolation har haft tid til at tale om navne. I hvert fald har de stået coronaen igennem:

»Vi klarede det,« skriver Sofie Østergaard på Instagram og sender en tak til alle dem, der gav familien en hånd.

Efter to uger i coronaisolation er både tv-parret Sofie Østergaard og Sebastian Richelsen og deres tre børn endelig raske igen. Privatfoto Vis mere Efter to uger i coronaisolation er både tv-parret Sofie Østergaard og Sebastian Richelsen og deres tre børn endelig raske igen. Privatfoto

»Tak til gode naboer, Nintendo, Mario, julekalender, Gorillas, chokolade og ingefærshots for at hjælpe os igennem.«

Efter to uger i isolation er familien klar til at vende tilbage til hverdagen igen - og har bare ét ønske til jul i år:

»Jeg krydser fingre for, at smagssansen er retur inden jul,« skriver Sofie Østergaard og sender en opfordring til alle:

»Pas på hinanden og jer selv.«