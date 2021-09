60-årige Kim Bo Jensen har følt sig tvunget til at tage et ufaglært job, selvom han har en højt kvalificeret uddannelse og mange års erfaring inden for robotløsninger.

»Jeg har søgt job som ingeniør igennem nogle år nu og har måttet tage job som poder, jeg har virkelig intet imod at tage min tørn i et ufaglært job, men det er bare mærkeligt, at jeg bliver afvist igen og igen, når de skriger efter ingeniører,« fortæller han til B.T.

For 60-årige Kim Bo Jensen, som er uddannet civilingeniør og er en af opfinderne bag e-Boks, som alle danskere bruger, har det været svært at skaffe sig et job som ingeniør de seneste par år, selvom han er ligeglad med, hvor det ligger, og søger meget bredt geografisk. I stedet arbejder han nu som corona-poder. Han føler sig frasorteret på grund af sin alder.

»Jobcentrene kan ikke hjælpe mig. Når de ser, hvad det er, jeg gør, så får jeg at vide, at jeg gør alt det rigtige,« siger han.

Kim Bo Jensen har blandt andet været en af drivkrafterne bag e-boks. Privatfoto. Vis mere Kim Bo Jensen har blandt andet været en af drivkrafterne bag e-boks. Privatfoto.

En undersøgelse, der er foretaget af Konsulenthuset Ballisager, viser ifølge TV 2, at 22 procent af både små og store private virksomheder har svaret ja til, at de har frasorteret ansøgere ud fra deres alder, mens 14 procent af de offentlige virksomheder har svaret ja.

Det samme oplever B.T.-læser Inga Andersen:

»Nå man sender ansøgningerne, ville det være rigtig dejligt, hvis de ville give respons igen. Sender to jobansøgninger og hører intet – det er sgu træls. Eller man får at vide, man er for gammel – desværre,« skriver hun til B.T.

Nu vil beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard forsøge at komme problemet til livs. Det vil han gøre ved, at arbejdsgivere ikke må bede ansøgere om at oplyse deres alder, når man sender en jobansøgning, så virksomhederne ikke vælger og vrager på grund af det.

»Når virksomhederne råber og skriger efter arbejdskraft, så skal vi som samfund ikke acceptere, hvis det er sådan, at mange seniorer bliver sorteret fra,« siger Peter Hummelgaard, da han var med i B.T. Live.

Er problemet så bare løst ved at anonymisere alderen?

Kim Bo Jensen hilser forslaget velkommen og mener, intentionerne er gode, men han påpeger, at virksomhederne stadig kan lugte lunten i forhold til ansøgernes alder.

»Jeg tror ikke, det kommer til at gøre en forskel. For når du kommer til samtale, så får de jo et indtryk af, hvordan du ser ud. De skal vel nærmest bare kigge på mit cv, så ved de, det er en moden herre,« siger Kim Bo Jensen.

Seerne kunne sagtens følge problemstillingen i at føle sig overset af arbejdsgiverne på baggrund af deres alder. Blandt andre Inga Andersen. Vis mere Seerne kunne sagtens følge problemstillingen i at føle sig overset af arbejdsgiverne på baggrund af deres alder. Blandt andre Inga Andersen.

Men netop det kritikpunkt er Peter Hummelgaard enig i, men han mener, det giver et vink med en vognstang til arbejdsgiverne.

»Det løser selvfølgelig ikke hele problemstillingen. Men det vil være et meget kraftigt signal til samfundet og arbejdsgiverne om, at vi ikke har råd til den paradoksledighed, vi har,« siger Peter Hummelgaard.

Kim Bo Jensen er ikke i tvivl om, hvad han skal i gang med, når de private testcentre lukker ned 9. oktober.

»Jeg vil holde snuden i sporet og blive med at søge job,« siger Kim Bo Jensen.