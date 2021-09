»Danmark vil få migranter til at hente affald på stranden for velfærdsydelser.«

Sådan lyder en overskrift på Yahoo News, efter at regeringen tirsdag præsenterede sit reformudspil.

Det er den del, der er målrettet indvandrere med integrationsbehov, der skaber overskrifter.

»Danmark har en af ​​Europas hårdeste holdninger til immigration og sigter mod nul asylansøgninger,« lyder det videre i artiklen fra Yahoo News.

»Det kunne eksempelvis være at rydde op eller gøre rent, man kan samle cigaretskod op på stranden eller hjælpe til i en lokal virksomhed,« lød det fra Hummelgaard (S), da han i selskab med statsministeren (S) og finansministeren (S) præsenterede reformudspillet.

Det er langtfra det eneste internationale medie, der giver Danmark spalteplads.

»Danmark vil tvinge tusinder af udenlandske indbyggere til at arbejde mindst 37 timer om ugen eller miste deres velfærdsydelser,« skriver The Times.

Andre medier som Euronews, RTE, Daliy Mail og BBC har også skrevet om regeringens 'Danmark kan mere I'-udspil.

»Danmark har gentagne gange strammet sin immigrationspolitik i de seneste år,« skriver BBC blandt andet i sin artikel.

Det var med ord som »det at gå på arbejde og forsørge sig selv er en helt central værdi. Det skal flere opleve. Vi har for længe gjort for mange en bjørnetjeneste ved ikke at stille krav. Især kvinder med indvandrerbaggrund«, at statsminister Mette Frederiksen (S), flankeret af sin finansminister Nicolai Wammen (S) og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) præsenterede reformudspillet.

Sidstnævnte udtalte, at »det kunne eksempelvis være at rydde op eller gøre rent, man kan samle cigaretskod op på stranden«, da han blev spurgt om, hvad indvandrere med integrationsbehov skal lave de 37 timer om ugen for at beholde deres ydelse.

Flere af de udenlandske medier nævner, at Enhedslisten med politisk ordfører Mai Villadsen i front er imod forslaget.

Nej tak til social dumping gennem 37-timers tvangsaktivering. Hvis regeringen vil hjælpe mennesker i job, så lad os forhandle om en reel jobgaranti med gode job på overenskomstmæssig løn i stedet for den asociale statsstøttede sociale dumping, regeringen lægger op til. #dkpol — Mai Villadsen (@MaiVilladsen) September 7, 2021

Ud fra Twitter tyder det da heller på, at statsministeren skal satse på sit støtteparti.

Daliy Mail fremhæver, at regeringen sandsynligvis kan hente støtte fra højrepartierne.

Regeringen vil indføre en 37 timers arbejdspligt for borgere med et integrationsbehov. Er det en god idé?

Regeringens reformudspil indeholder blandt andet også en reduktion af både dagpengesatsen og dagpengeperioden for nyuddannede.

I dag kan en nyuddannet få 13.815 kroner i dagpenge, men står det til regeringen, så hedder det beløb 9.500 i stedet for, og perioden skal være et år fremfor de to, det er i dag.