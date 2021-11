Dette års kommunalvalg har været en smilende dræber. Som om det ikke var dramatisk nok, at det har kostet en partiformand posten, men det åbenbarer også en gigantisk strategisk udfordring for regeringspartiet. Dansk Folkeparti nåede ikke at sadle om i tide, og spørgsmålet er nu, om Socialdemokratiet evner at gøre det?

Der er en særlig gruppe vælgere, som man skal kende. Da Anders Fogh Rasmussen kom til magten i 2001, vandt han dem. I slutningen af 00erne og frem mod Dansk Folkepartis bedste valg nogensinde i 2015, vandt DF dem. Og i 2019 vandt Socialdemokratiet dem.

De er blevet kaldt mange forskellige ting gennem årene, men lad os her nøjes med at kalde dem »tryghedssøgende«. Og det, man skal vide om dem, er, at de er flygtige. De flytter sig gerne – og ofte.

Under coronakrisen fandt de tryghedssøgende vælgere et trygt og stærkt favntag hos statsminister Mette Frederiksen. Og det er ikke fordi, de har forladt hende i hobetal nu, men når hun favner de tryghedssøgende vælgere, har det den direkte konsekvens, at andre vælgere får et voldsomt skub væk fra Socialdemokratiet.

Socialdemokratiet har trukket de tryghedssøgende vælgere til sig med blandt andet Arne-reformen og det er nu blevet udbygget med det, man kan kalde Dybvad-strategien efter boligminister Kaare Dybvad Bek. Hvor man flytter arbejds- og uddannelsespladser ud i landet, laver tvungen elevfordeling på gymnasier og favoriserer visse boligformer og faggrupper over andre. De tryghedssøgende vælgere har kortere uddannelser, lavere husstandsindkomst og bor dér, hvor arbejdspladserne flyttes hen.

Den bevægelse har samtidig skubbet andre vælgere væk fra Socialdemokratiet. Dem, der er mest i opposition til Dybvad-strategien, er de mennesker, der har samlet sig i de danske byer.

For dem er de tryghedssøgende vælgere den direkte antitese til, hvad de selv mener. Derfor har jagten på de tryghedssøgende kostet Socialdemokratiet dyrt i tilslutningen i byerne. Og oven i den problemstilling lander et lige så grundlæggende problem.

Omkring årtusindskiftet samlede de tryghedssøgende og den brede middelklasse sig om at insistere på en udlændingepolitisk dagsorden. Den ramte alle, men på forskellig måde. I dag er der en ny dagsorden, som i politisk kraft, kan sammenlignes med den gamle udlændingedagsorden, nemlig den grønne dagsorden.

Alle grupper har taget den til sig – men på forskellig måde. For de tryghedssøgende er tilgangen præget af en ekstremt individuel tilgang. De kan for eksempel frygte en oversvømmelse af lige præcis deres hus. Sådan rammer den grønne dagsorden ikke i byerne. Her ser man den grønne dagsorden som den strukturelle udfordring, der bør trumfe alle andre i de kommende årtier. Løsninger kan kun blive for små.

Man kan bruge det billede, at den socialdemokratiske kampagnemaskine er Saurons øje i Ringenes Herre. Lige nu holder Saurons øje fokus på hobbitterne uden at se den langt farligere modstand, der er ved at samle sig et andet sted.

I politik kan man heldigvis se i mere end én retning. Men meget tyder på, at omkostningen ved at vinde de tryghedssøgende vælgere har været for omkostningsfuld. Læg dertil, at Socialdemokratiet er endt på den forkerte side af den nye superdagsorden – den grønne omstilling – ligesom de for 25 år siden gjorde med udlændingepolitikken.

For Dansk Folkeparti er det nu en ren overlevelseskamp. De tryghedssøgende vælgere har haft det godt hos Mette Frederiksen, efter de forlod DF. Men hvem ved, hvornår de igen sætter sig i bevægelse?