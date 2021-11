Den radikale leder Sofie Carsten Nielsen har i denne uge uddelt en omgang verbale tæsk til regeringen, hvor hun blandt andet beskylder S-regeringen for magtfuldkommenhed, ringeagt for Folketinget og for at gøre alting til kommunikation.

Problemet med at lange en så voldsom kritik over disken er, at den slags skal følges op af handling.

For alle regeringer kommer i problemer, og i perioder bortforklarer de skandaler med rigelige mængder decideret sort snak, rigelige mængder selvretfærdighed og eventuelt et håndkantsslag med besked om, at der ikke er noget at komme efter.

På det punkt har regeringen ikke ageret anderledes end tidligere regeringer.

Kvaliteten af det parlamentariske arbejde lider naturligvis under de særlige forhold, regeringen byder Folketinget Søs Marie Serup

Men Sofie Carsten Nielsen har naturligvis noget at have sin kritik i. Meget endda. Hun trækker selv to konkrete forløb frem. Det første er sms-gate og regeringens efterfølgende håndtering, som selv den største jubelsocialdemokrat kan se skønhedspletter ved.

Det andet er pressemødet om, at gøre covid-19 til en samfundskritisk sygdom igen, hvor Folketingets Epidemiudvalg fik den rapport, der lå til grund for både den faglige anbefaling og politiske beslutning så kort før sit møde, at der ikke var mulighed for debat, før statsministeren holdt pressemøde.

»Det er simpelthen ringeagt af Folketinget og det udvalg, man selv har været med til at nedsætte,« siger Sofie Carsten Nielsen. Og hun har ret.

En ting er, at statsministeren på de omtalte pressemøder konsekvent skyder bolden videre til alle andre, når det handler om sms’er, lovhjemmel, informationssikkerhed, faglige vurderinger og alt muligt andet, som hun som statsminister må gå ud fra, andre har taget sig af på den helt rigtige måde – undtagen når hun taler om den første nedlukning, hvor hun bruger formuleringen 'jeg besluttede'. Problemer har hun folk til – de modige beslutninger, tager hun selv.

Statsminister Mette Frederiksen er ikke bange for at bruge magten, fordi afmagten er langt værre Søs Marie Serup

Noget andet er, at det er blevet en fast model for regeringen at dele materialer ekstremt kort tid før møder. Det har vi set i en række tilfælde – ikke kun i forbindelse med corona-håndteringen, men også med øvrige udspil og planer fra regeringen.

Man kan så undre sig over, hvorfor Folketingets formand eller præsidium ikke tager sagen formelt op med regeringen på folkestyrets vegne. Men det ændrer ikke ved, at kvaliteten af det parlamentariske arbejde naturligvis lider under de særlige forhold, regeringen byder Folketinget.

Så bundlinjen er, at Sofie Carsten Nielsen har ret langt hen ad vejen. Det er også en dagsorden, hun har beskæftiget sig med igennem nogen tid. Man kunne kalde det 'politik er gået i stykker'-temaet. Og det leder hende frem til følgende konklusion:

»Jeg kan ikke se for mig, at vi bare fortsætter på samme måde som i de seneste år – som støtteparti for en etpartiregering, der kører i den rille, de gør nu. Det er ikke langtidsholdbart,« siger hun.

Og det er nok også ordet 'etpartiregering', vi skal hæfte os ved. For mon ikke det ville være nemmere at leve med magtfuldkommenheden, hvis der i stedet var tale om en SR-regering?

I øvrigt minder det om De Konservatives kritik af Anders Fogh Rasmussens magtudøvelse i 2000erne, som nærmere kom til at udstille deres egen afmagt.

Og på den måde ender vi tilbage hos statsminister Mette Frederiksen, som ikke er bange for at bruge magten, fordi afmagten er langt værre.