Vi har vidst, at hun fandtes, og vi har kun hørt fra hende i korte sekvenser.

Men nu kunne Peter Madsens russiske kone, Jenny Curpen, endelig tone frem på danskernes skærme, da hun var med i B.T. Live, hvor hun fortalte om forholdet til Peter Madsen og regeringens nye forslag om, at forvarings- og livstidsdømte fanger skal have sværere ved at danne nye relationer til personer uden for murene.

»Det tog omkring et år at finde hans adresse, og der gik et par måneder, før han svarede på mit brev. Senere søgte jeg om tilladelse til at tale i telefon med ham, som jeg så fik. Vi har nok snakket i telefon hver dag siden da,« siger Jenny Curpen.

Hvis forslaget går igennem, vil man ikke kunne gøre, som Jenny Curpen og Peter Madsen har gjort. Men selv hvis regeringens forslag går igennem, kommer det ikke til at ændre noget, hvis det står til Jenny Curpen.

»Vi har et indviklet forhold, fordi Peter Madsen er en indviklet person, men det vil ikke påvirke vores forhold, hvis forslaget går igennem,« siger Jenny Curpen.

Hvorfor vil du være gift med en, der har begået så frygtelig en forbrydelse?

»Fordi det, han gjorde, ikke definerer ham som menneske. Det er ikke det eneste, han har gjort i sit liv,« siger Jenny Curpen.

Parret blev gift i Herstedvester Fængsel 19. december 2019. Selvom Jenny Curpen svarede på spørgsmålet om, hvorfor hun vil være gift med Peter Madsen, så ville læserne gerne vide mere.

Synes du, forvarings- og livstidsdømte skal have lovtil at date personer udenfor fængslet?

Hvorfor giftede du dig med ham?

»Han er et interessant og dybt menneske. Han repræsenterer mange menneskers drømme og repræsenterer noget af Danmarks innovation. Desværre ændrede han også Danmark på den værst tænkelige måde,« siger Jenny Curpen.

Har du nogen medfølelse med familien?

»Det er et godt spørgsmål, for det er jo en tragedie. Jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan de har det. Jeg har selv to børn. Det må være forfærdeligt. Det er ikke mig, der har begået mordet, så det er ikke mig, som skal undskylde for det,« siger Jenny Curpen.

Hvordan kunne du tilgive ham for det?

»Jeg er ikke gud, jeg er ikke i familie til offeret, og jeg er ikke dommer. Så jeg er ikke i en position, hvor jeg skal tilgive,« siger Jenny Curpen.

Jenny Curpen tror, at det vil være dårligt for de indsattes muligheder for at resocialisere sig, når eller hvis de kommer ud, hvis de ikke har haft muligheden for eksempelvis at tage på dates, som regeringens forslag lægger op til at fratage dem muligheden for.

»Jeg er imod det, fordi mange af dem bliver forladt af deres koner, og de er stadig i en alder, hvor de kan få børn, og de kommer til at føle sig ensomme. De mangler simpelthen deres fundamentale rettigheder til at møde en partner,« siger Jenny Curpen.