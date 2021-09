Johnny Killerup er røget ud af Venstre og har startet sit eget parti. En fortælling, der minder umiskendeligt meget om den, som tidligere Venstre-formand og statsminister Lars Løkke Rasmussen er hovedrolle i

Derfor er det måske heller ikke alle, der er overraskede over, at Johnny Killerup ikke er afvisende overfor et samarbejde senere.

»Jeg er meget fascineret af hans måde at ville drive politik på, men Moderaterne er lige opstillet og stiller ikke op til lokalvalg.«

Sådan lyder Johnny Killerups forklaring på, hvorfor han ikke tilsluttede sig Lars Løkke Rasmussens nye parti i stedet for at starte sit eget.

Lokalpolitikeren, der efter at være blevet smidt ud af Venstre, startede Liberaterne, holder døren vidt åben for et samarbejde.

»Men om vi om seks måneder mødes igen og får en god snak, det vil tiden vise,« siger Killerup, da han mandag er i B.T.s debatstudie for at tale om sit politiske projekt.

Killerup understreger, at han ikke er dér, hvor han kan sige med sikkerhed, om det bliver en realitet med en fusion.

Lars Løkke Rasmussen har stiftet partier Moderaterne, og Johnny Killerup har lavet lokallisten med det meget lignende navn Liberaterne. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Lars Løkke Rasmussen har stiftet partier Moderaterne, og Johnny Killerup har lavet lokallisten med det meget lignende navn Liberaterne. Foto: Mads Claus Rasmussen

Først og fremmest fokuserer han og hans fire modkandidater fra Liberaterne, Dorte Jarlby, Nikolaj Albæk, Sarah Sörensen og Yasar Nazir, der også er tidligere Venstre-folk, på at få et godt valg i Odense.

I live-interviewet fortæller Johnny Killerup videre, at han ikke mener, at der er de helt revolutionere holdninger, han kommer med, men at han har tænkt sig at føre politik på en ny måde. At blive mere borgernær.

Derudover siger han, at aspektet med at se sig som et meget bredere parti, ligesom Moderaterne gør, er en måde at føre politik, som han kan identificere sig med.

Adspurgt nævner Johnny Killerup dog nogle punkter, han mener er ekstra vigtige at kæmpe for i Odense.

Først og fremmest er det iværksætteri, som skal være en nøgle til succes, lyder det fra Killerup.

Derefter siger han, at oplevelseskulturen skal prioriteres, og så slår han et slag for, at der skal være en helt ny velfærd, som ikke behøver at inkludere det offentlige.

Johnny Killerup bruger desuden muligheden i liveinterviewet til både at rose og knægte Odenses Socialdemokratiske borgmester.

»Jeg synes faktisk på mange områder, vi har en borgmester, der har villet forandringer og har gjort nogle gode ting, og det er et helt andet Odense, end da jeg forlod det for 25 år siden,« siger han om Peter Rahbæk Juels indsats.

»Så det her med at sige rød eller blå, og det socialdemokratiske er noget skidt, og Venstre er løsningen, eller det borgerlige er løsningen; jeg ser lidt mere nuanceret på det. Så det ikke er blokpolitik som sådan.«

Men selvom Johnny Killerup og Liberaterne rummer en bred politik, der går ind over midten, så har han ikke alene ros til overs for Rahbæk Juel. I hvert fald ikke, når emnet falder på kriminalitet.

»Nu har han (Peter Rahbæk Juel, red.) sagt igennem fire-otte år, at han vil gøre en masse ved bander og vanvidskørsel og lignende, og der er ikke sket nok, så der skal være en til at skubbe ham i den rigtige retning,« siger politikeren.

Se hele interviewet med Johnny Killerup i videoen herover.