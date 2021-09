Trusler, hårde ord og i nogle tilfælde også en truende adfærd er blevet en helt almindelig del af en buskontrollørs arbejdsdag.

Det oplever man i hvert fald i høj grad hos Fynbus.

»Konfliktniveauet i vores busser har den seneste tid været stigende. Vores medarbejdere er blevet udsat for trusler, og der har været mange episoder, som har været decideret ubehagelige for dem. Der har desuden også været et større behov for at tilkalde politiet i stadig flere situationer,« fortæller direktøren i Fynbus Carsten Hyldborg til B.T.

Og de efterhånden mange ubehagelig episoder, som kontrollørerne har været udsat for, har skabt en stor utryghed blandt Fynbus' medarbejdere.

»Tonen i busserne er bare stille og roligt gået i den helt forkerte retning,« siger Carsten Hyldborg.

Derfor får alle kontrollørerne nu installeret et kamera i brystlommen.

Direktøren for Fynbus, Carsten Hyldborg, fortæller, at man håber det nye tiltag vil øge trygheden blandt medarbejderne, der altså oplever et stigende antal trusler i deres arbejdsdag. Foto: Fynbus. Vis mere Direktøren for Fynbus, Carsten Hyldborg, fortæller, at man håber det nye tiltag vil øge trygheden blandt medarbejderne, der altså oplever et stigende antal trusler i deres arbejdsdag. Foto: Fynbus.

»Det er simpelthen for at øge vores medarbejderes tryghed,« fortæller direktøren om beslutningen, som man mandag kan læse om på Fynbus' hjemmeside.

Det lille kamera vil altså fremover være at finde i kontrollørernes brystlomme, og med et enkelt klik på en knap kan kontrolløren aktivere kameraet, og optagelserne vil blive gemt på en fil, som politiet senere får adgang til.

Kameraet er altså tændt hele tiden, men det er først, når det bliver aktiveret, at optagelserne bliver gemt.

»Vi håber, at den her løsning kan tage toppen af de fleste konflikter og også helt eliminere andre. Selvfølgelig vil der altid være situationer med nogle, der ikke lader sig stoppe af et lille kamera, men vi vurderer helt klart, at tiltaget vil have en præventiv effekt,« siger Carsten Hyldborg.

I Movia, der driver bustrafikken på Sjælland, har man også tidligere oplevet et stigende konfliktniveau, og her har man haft held med at indføre de såkaldte bodycams. I 2015 blev de indført, og det har siden bragt mere tryghed til de ansatte.

Faktisk viser en spørgeskemaundersøgelse blandt de ansatte i Movia, at 90 procent af de københavnske buskontrollører føler sig mere trygge og har fået et bedre arbejdsmiljø, efter det fik et kamera i deres uniform.

Derfor håber man også, at det bliver den rette løsning på Fyn.

»Kontrollørerne er rigtig glade for det, for når folk ved, at de har et kamera på sig, så vil det uden tvivl tage toppen af konflikterne. For det er ikke rimeligt, at vores kontrollørerne skal udsættes for trusler, bare fordi de passer deres arbejde,« siger direktøren.

Ud over at skabe mere tryghed for kontrollørerne, så skal de nye kameraer også være med til at gøre det nemmere for Fynbus at fremlægge bevismateriale i retssager, hvor kontrollørerne har været udsat for et fysisk eller en psykisk overfald.

»Jeg håber naturligvis, at hele den juridiske del af de her ubehagelig episoder også bliver lettere for vores medarbejdere i fremtiden,« afslutter Carsten Hyldborg.