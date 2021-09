For et par år siden læste jeg et stærkt irriteret indlæg fra en S-togs-bruger, der var rasende træt af at møde hjemløse på vej til og fra arbejde.

Han var så træt af at skulle afvise alle disse tiggere og bad myndighederne om hjælp. Kunne man dog ikke fjerne disse subsistensløse individer fra hans åsyn?

Vi har hjemløse i Danmark. I denne måneds Hus Forbi kan man f.eks. læse om Phillip, der mistede begge sine børn i en trafikulykke og gik ned med flaget og på hård druk.

De fleste hjemløse er jo folk, der enten har mødt livets værste sider eller i al skrøbelighed ikke har kunnet navigere i en rædselsfuld barndom, ukærlige relationer, vold, overgreb, forældres misbrug, eget misbrug… andre er psykisk syge og hører heller ikke til på gaden, og hvordan fanden man i et af verdens rigeste lande ikke kan finde ud af at hjælpe disse mennesker på deres vilkår, det fatter jeg selvfølgelig ikke en skid af.

Men nu er der 'new kid in town'! Jeg bor i København, og den seneste tid er jeg stødt på flere unge mennesker, omkring de 25 år, der sidder i baggy jeans, Alis T-shirt og fede sneaks og backpacks.

De har en slidt papkop foran sig til penge, men friske i hånden med kaffe fra en alt for dyr cafe. De sidder ofte i tomandsgrupper, hygger sig, sludrer og griner.

Nu er det jo ikke sådan, at tiggere pr. definition skal have det ad helvede til og ikke må grine. Det er da sikkert også en god idé at sidde i mindre grupper, da jeg flere gange har læst om overfald på hjemløse, der om natten bliver sparket til og tisset på.

Problemet her er, at jeg har en klar fornemmelse af, at de slet ikke er hjemløse. Ligesom ham fyren, jeg så på Strøget i København, der i en uges tid sad i trendy streetwear og smart rygsæk og ventede på, at folk smed deres penge i hans 'cap'.

Det er kraftedeme et sært fænomen, når eventyrlystne mennesker helt kalkuleret sætter tiggeri i system og forventer, at vi andre skal betale transporten videre til Milano, hvor de kan tigge videre for oplevelsens skyld Ditte Okman

Hjemløse kan sikkert se meget forskellige ud – jeg kender bedst dem ved Nørreport Station og områdets Hus Forbi-sælgere og romaerne i Ørstedsparken – men jeg mistænker altså, her, en helt ny gruppe, der kaldes 'begpackers'.

Unge backpackere, der har viet deres ungdommelige liv til at rejse rundt og for en stund slår sig ned i vestlige lande, når de mangler penge til happy hour på den irske.

Det er måske ikke nemt at finde sig et hurtigt opvaskerjob i Nyhavn, men det er kraftedeme et sært fænomen, når eventyrlystne mennesker helt kalkuleret sætter tiggeri i system og forventer, at vi andre skal betale transporten videre til Milano, hvor de kan tigge videre for oplevelsens skyld.

Jeg håber, at dine ekstra mønter går til værdigt trængende. Og hvis det er til en Hus Forbi-sælger, så tag avisen med – og læs den. Der kan man lære lidt om, hvem vores usynlige medborgere er.

