Jeg synes egentlig, at der skal meget til at forarge mig – men så fik jeg set 'Våde veninder' på DR3.

Igennem de seneste par år har jeg haft svært ved at skelne, om jeg så TV3 eller DR3, og jeg må sgu sige, at det ikke bliver nemmere med hverken 'Matchet på Mælkevejen', som er et datingprogram, hvor man manipulerer seeren til at tro, at to astrologer har ret i bogstavelig forstand ALT, de kan se om de medvirkendes personkarakteristikker og datingchancer ud fra deres fødselsdato, ved ganske enkelt at klippe alle fejlskuddene fra.

Og nu topper man altså med et program, hvor man følger to ensomme piger, der prøver lykken på 'OnlyFans' ved at lave porno for deres følgere mod mikrobetalinger på cirka 20 kroner. Hele verden kan med andre ord bede dem proppe en stor dildo med årer op i røven, nyde synet og overføre det, der svarer til seks smøger.

Som udgangspunkt må kvinder som mænd tjene deres penge på, hvad fanden de ønsker. Jeg kommer ikke til at tale dunder mod hverken prostitution eller porno, men jeg finder det højst besynderligt, at DR3 beskæftiger sig med lige disse to veninder. Og især, hvad fanden casteren har tænkt, da hun valgte lige disse damer.

...det kan sgu da ikke være helt sundt for en ung kvinde med adskillige psykiske diagnoser, og utrænet i medierne, at udstille sig selv, sin krop og det sørgerlige resultat af sine totalt fraværende grænser... Ditte Okman

Den ene pige er moderat overvægtig, uden det store selvværd, som lader til at dale i takt med, at hun stort set ingen betalende følgere har. Hendes veninde er syg. Og her taler vi altså ikke influenza eller en mild borderline.

Vi taler angst, depression, PTSD og det, hun selv beskriver som en 'light udgave' af skizofreni!? Det sidste, vurderer hun, er i galop, og hun er lige nu på syv forskellige medikamenter. Blandt disse noget antipsykotisk, som vi følger hende på apoteket for at hente.

Selvom man er syg, må man selvfølgelig gerne være på tv. Det var Erik Brandt, selv om han er alkoholiker, og Christian Kjær, selvom han har Parkinsons syge.

Men jeg tænker bare, at det sgu da ikke kan være helt sundt for en ung kvinde med adskillige psykiske diagnoser, og utrænet i medierne, at udstille sig selv, sin krop og det sørgerlige resultat af sine totalt fraværende grænser.

De to piger fortæller i første afsnit, hvordan de jo bare filmer hinanden – klip til, at den ene foreslår, at de måske skal lave noget sammen? Bare 'starte i det små' – som åbenbart er at bolle hinanden med strap on. Jeg gad nok vide, hvad 'det store' var.

Fra erotiske billeder ved en sø går de til at filme deres morgenafføring samt indkassere 20 dollar for at vise numsehul. Det er selvfølgelig også mere end 20 kroner, men når man ser livet i deres overfyldte hjem med skrald, tydelig samlermani og adskillige diagnoser, så bliver jeg faktisk lidt forarget.

Jeg hader at dømme, men det kan sgu da ikke være sundt for de piger?

Har TV3 tænkt på dem? Undskyld, DR3…

Foto: Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Ritzau Scanpix

Christina Ibsen

Skilsmisse er skrækkeligt. Og måske især hvis den bliver smurt ud i medierne som Bubbers utroskab og skilsmisse fra Christina Ibsen. Jeg under Ibsen al lykke oven på det grimme chok – men et godt råd herfra: Lad den ligge nu! Hvis mediernes dækning gjorde faldet ekstra hårdt, så luk ned nu, så den ikke pludselig bliver din eneste identitet.

Foto: Asger Ladefoged Vis mere Foto: Asger Ladefoged

Kandis-Johnny

​Forsangeren i Kandis har i forbindelse med en dokumentar, 'Kandis for livet', givet et interview til ugebladet Her & Nu, hvor han beskriver, hvor vred han er på sin afdøde kone, Helle.



Hun begik selvmord i 2008, og ja, det kan selvfølgelig opfattes ekstremt egoistisk. Eller 'tarveligt', som han beskriver det. Både han og døtrene led, selvsagt, og han kan simpelthen ikke tilgive hende og besøger derfor aldrig hendes grav. Men selvmord er ikke tarveligt.



Selvmord er ikke en straf mod omgivelserne, der så skal straffes ved ikke at besøge en grav. Selvmord er noget værre lort, der i langt de fleste tilfælde er resultatet af sygdom, depression og noget, de – måske irrationelt – ser som eneste udvej.



Hvis ikke Johnny er blevet forklaret dette, så vil jeg anbefale ham at se en dygtig psykolog. For vrede eller skuffelse kommer han ingen vegne med.

Foto: Keld Navntoft Vis mere Foto: Keld Navntoft

Mette Frederiksen

Mette Frederiksen var i biografen og se 'Margrete den Første' ved den store gallapremiere. Jeg kunne læse i en overskrift, at hun var tavs på rød løber, og sikke en overraskelse!



Spørg til side, tavsheden er jo som bekendt statsministerens stærkeste våben, når den irriterende presse vil vide, hvorfor hun fimsede den af til koncert under evakueringen af danske borgere fra Afghanistan, hvorfor hun ikke mindede sin forsvarsminister om Talibans overtagelse af Kabul, og hvem det egentlig er, hun ikke mener respekterer Forsvaret og soldater, da hun holdt glødende 'blame-game-tale' på Danmarks flagdag.



Den eneste, der har opført sig ikke bare respektløst, men fuldstændig vanvittigt, uansvarligt og arrogant, det er fandeme da hendes veninde, Trine Bramsen.

Spørg bare Forsvaret!