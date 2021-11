Det findes et udtryk, der lyder 'walk the talk'. Gør, som du prædiker.

En pæn opfordring til ikke at være en hykler, men rent faktisk vælge cyklen på korte ruter frem for et milliontungt svin af en bil, når man er valgt ind i Købehavns borgerrepræsentation på at redde miljøet. Det lyder jo egentlig ret enkelt – men det er det åbenbart ikke.

Kronprinsparret, med Mary i front, turnerer ligestilling, som var hun blevet betalt for det, og derfor ser det jo umiddelbart lidt underligt ud, når Kronprinsen inviterer til jagt, og man på gæstelisten kan finde præcis nul (0) kvinder.

Allerede forrige år pippede et par næb om problematikken, og Kongehuset gravede derfor en ældre kvinde op til året efter – men desværre ikke en, der var fin nok til at komme med igen, og derfor var gæstelisten altså igen i år fri for østrogen.

Kigger man på gæstelisten, lugter den i hvert fald langt væk af gode vennetjenester, og dem ved vi jo, at Kronprinsparret elsker

Måske findes der ikke så mange rige kvinder, der går på jagt, hvad ved jeg. Kigger man på gæstelisten, lugter den i hvert fald langt væk af gode vennetjenester, og dem ved vi jo, at Kronprinsparret elsker.



Men nu er Kongehuset åbenbart blevet fortaler for ligestilling, og de kan muligvis ikke selv se det i al deres privilegieblindhed, men Kongehuset og ligestilling har altså aldrig været to i en sætning.

Sagen er nemlig, at institution-kongehus aldrig har været funderet på noget, der bare lugter minimalt af ligestilling – hverken institutionen, familien, gæsterne til hofbal eller blandt venner og gode økonomiske forbindelser på jagt.

Faktisk er Kongehuset lige præcis det modsatte af ligestilling: Man er født ind i privilegierne, man betaler ikke skat, man er hævet over loven, for bare at nævne tre uligheder.

At have Margrethe som postergirl for miljøet svarer lidt til, hvis Kræftens Bekæmpelse brugte hende i en kampagne mod rygning



At vi overhovedet diskuterer kvinder på jagt, virker næsten skørt i den store sammenhæng. Og derfor sidder jeg med en tiltagende fornemmelse af hykleri, sniksnak og en helt gratis omgang på linje med Kronprinsens to flyvninger til Saint Tropez – på bare én uge – for at sejle med kammeraterne forud for den store klimatur til Grønland og Island.

Som da dronning Margrethe i sin årlige nytårstale bad danskerne om at spænde bæltet, skrue ned for overforbruget, mens hun selv sprængte alle rammer i eget budget.

Eller da hun fløj med helikopter til Nordjylland for at åbne Skagens Museum, mens hendes Bentley, Krone 121, kørte turen op gennem Danmark for at hente hende, da hun landede.

At have Margrethe som postergirl for miljøet svarer lidt til, hvis Kræftens Bekæmpelse brugte hende i en kampagne mod rygning. Præcis som Kongehuset leger fortaler for ligestilling. Det er jo helt blæst.

Svømmeren Jeanette Ottesen. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Svømmeren Jeanette Ottesen. Foto: Liselotte Sabroe

