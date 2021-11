Når Dronningen og Kronprinsen tager hul på det tyske statsbesøg i Berlin, er alt på spil. Det er endnu en af Kronprinsens mange eksamener, der skal gøre ham klar til at blive konge.

Det er det første udgående statsbesøg, siden hele verden gik i stå under coronakrisen. Det sidste var i Argentina i 2019, men nu vover Udenrigsministeriet og Kongehuset pelsen og rejser til Tyskland – også selvom smittetallene er rekordhøje i vores kontinentale naboland.

Det er Dronningens statsbesøg nummer 55, og det bliver det sidste, inden hun til januar har regeringsjubilæum. Om blot to måneder er der således 50 år siden, at dronning Margrethe blev udråbt til Danmarks nye dronning. Hendes æra er gået ind i en ny fase, hvor det er nødvendigt og forhåbentlig en klar fordel at have Kronprins Frederik ved sin side.

Det stiller store krav til Kronprinsen.

Dronningen afholder koncert og middag for filmbranchen på Fredensborg Slot, tirsdag den 26. oktober 2021. (foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix) Foto: Keld Navntoft

Han bliver konge inden for en overskuelig fremtid, og det er ekstremt vigtigt at klæde ham på til opgaven. Man kan sige, at kronprins Frederik har haft rigelig tid til at øve sig, men Dronningen har stadig meget at lære ham. Dronningen er for eksempel ekstremt dygtig til at balancere på en knivsæg, når det kommer til kontroversielle emner.

Hun har også den fordel, at hun sjældent har bevæget sig ud, hvor hun ikke kunne bunde. Det samme kan man ikke sige om kronprins Frederik, og det kommer stærkt til udtryk under dette statsbesøg.

Dronningen skal besøge et hospital og et litteraturhus, mens Kronprinsen endnu engang sætter fokus på grøn energi. Det er således en opvisning i forskellen på det nuværende og det fremtidige kongehus, og Kronprinsens grønne projekter stiller endnu engang store krav til hans kommunikationsevner. Han skal vænne sig til at kunne stå på mål for sine dagsordener på en helt anden måde end Dronningen.

Men nu har dronning Margrethe en enestående chance for at hjælpe sin søn, så han måske undgår situationer som under erhvervsfremstødet på Island, hvor han havde meget svært ved at forklare sig sammenhængende, da han fik de kritiske spørgsmål om klimaet. På Island fik Kronprinsen sagt noget sludder, da Danmarks Radio spurgte ham, om hans dagsorden var blevet for politisk.

Kronprinsen siger i nyt interview med B.T., at flyrejser er en udfordring. Foto: Henning Bagger

»Det er blevet politik, men grønne løsninger vedrører os allesammen. Vores børn, vores børnebørn og vores efterkommere. Det er blevet så aktuelt nu, at det er et overjordisk spørgsmål, som alle kan prøve at belyse og være opmærksom på,« sagde kronprins Frederik.

Han havde også svært ved at forklare sig, da B.T. spurgte hvorfor han to gange på en uge var fløjet til St. Tropez for at deltage i privat sejlsport. For hvordan hænger det sammen med en grønnere fremtid?

Begge spørgsmål skal kronprins Frederik kunne svare ordentligt på. For der kommer mange flere af dem i fremtiden.

På dette statsbesøg kan han få hjælp af sin mor, ligesom Kronprinsen forhåbentlig også kan hjælpe og aflaste sin mor under det temmelig hårde program.

Kronprinsen besøger Carbfix Reykjavik Energy. Firmaet fanger og lagrer CO2 i undergrunden. Foto: Henning Bagger

Der er meget på spil under et statsbesøg. Tyskland er Danmarks vigtigste partner, og der er masser af interesser, der skal plejes.

Det er nu, kronprins Frederik skal træde i karakter og vise os, at han er klar til at blive konge.

B.T. følger statsbesøget i Berlin og München hele ugen.