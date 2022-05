De havde sådan fortjent den – pokalen.

Men trods en heroisk indsats var marginalerne i sidste ende på FC Midtjyllands side i pokalfinalen på Brøndby Stadion.

Med et smerteligt nederlag på bare et enkelt sølle mål i den straffesparkskonkurrence, som til allersidst faldt ud til midtjydernes fordel, måtte stribede fans og spillere forsøge at sluge skuffelsen over, at pokalen alligevel ikke skulle hjem til Ådalen i denne omgang.

»Jeg har det forfærdeligt. Det er den værst tænkelige måde at tabe en kamp på,« konstaterede anfører og bysbarn, Jens Jakob Thomasen, umiddelbart efter finalen.

Han takkede samtidig af for OB, som han har spillet for, siden han som 19-årig blev en fast del af førsteholdstruppen. For os, der så med, var det næsten ikke til at bære, at hans store indsats og loyalitet overfor klubben ikke blev belønnet med en sejr.

Ikke mindst fordi Jens Jakob Thomasen selv gik til straffesparkspletten som den første og passerede FCM-målmand Ousted med usvigelig sikkerhed.

Der var da også bred enighed om, at det burde være endt anderledes – i hvert fald blandt dem, der fulgte kampen fra Odense.

»De havde fortjent det. Det havde de fandeme,« lød reaktionen fra Clara Baltzer, som sammen med veninderne Signe Elstrøm og Ditte Holt fulgte pokalbraget via storskærm på Flakhaven.

Men selvom pladsen og de 1.500 tilskuere, der havde samlet sig foran rådhuset, løb over af skuffelse, da Evander som den sidste sendte bolden over målstregen for FC Midtjylland, så blev skuffelsen hurtigt suppleret af en følelse af stolthed.

»Det var faktisk temmelig fænomenalt,« konstaterede en anden storskærmstilskuer, Stig Pilely.

OB var da også på forhånd spået meget begrænsede chancer.

Faktisk blev der forud for finalen hovedsageligt talt om OBs dårlige sæson og om FCMs overlegenhed i både budget og spillermateriale.

Underdogs – det var, hvad de stribede var, torsdag eftermiddag.

Men de lave forventninger fra omverdenen lod ikke til at påvirke de elleve mand, som gik på banen og leverede en – ja, »fænomenal« indsats – som i virkeligheden kun manglede prikken over i'et i form af det mål, som havde gjort hele forskellen.

Og det er vel deri, det fænomenale ligger.

For hvem ønsker sig ikke at opleve den eventyrlige slutning, hvor den undertippede part overrasker og måske endda overrumpler dem, der har mest, kan mere – og som i tidens løb heller ikke har holdt sig tilbage fra at prale lidt af det?

Men nej – den eventyrlige afslutning udeblev denne gang – så tillykke med guldet, FC Midtjylland.

Vigtigt er det dog at huske, at man ikke er nogen taber, fordi man har lidt et nederlag.

Det viste OB-mandskabet, som nok tabte på Brøndby Stadion, men som vandt byens hjerter og store respekt.

Og det viste de mere end 15.000 stribede fans, som vandt slaget på tribunen.