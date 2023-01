Ingen anklagede Søren Ryge for homofobi. Ud over hans egen arbejdsgiver

Det må siges, at være et historisk lavpunkt, når det kommer til en debat om, hvorvidt Søren Ryge er homofobisk.

En spektakulær sag udspillede sig over ugens sidste hverdage, da det viste sig, at en klumme skrevet af Søren Ryge, havde fået Politiken – som oprindeligt havde bragt klummen – til at bringe en beklagelse. De skrev:

»Redaktionen beklager at have bragt klummen 'Frisurer for Søren' på bagsiden lørdag 8.1. I en homofobisk tone fremsatte den grundløse beskyldninger mod indehaveren af en frisørsalon i Aarhus om at have gjort tilnærmelser til skribenten under et besøg.«

Fejhed er i sig selv ikke farligt, men det er fejhed og magt så sandelig Aminata Amanda Corr

I en homofobisk tone. Aha.

Først og fremmest, så var det ganske rigtigt uden for skiven, da Politiken lod beskyldninger om en navngiven person stå uimodsagt, og uden at give vedkommende mulighed for genmæle.

Den del af beklagelsen er så absolut på sin plads. Så langt så godt. Men hvad Politikens redaktion helt præcist mener med 'homofobisk tone' er ikke til at vide.

Til Ekstra Bladet svarer Læsernes redaktør på Politiken, Bjarne Schilling, til spørgsmålet om, hvad det homofobiske i klummen var følgende:

Sekretariatschef i LGBT+ Danmark, Susanne Branner Jespersen, havde svært ved at se det homofobiske i Søren Ryges klumme Foto: Mathias Svold Vis mere Sekretariatschef i LGBT+ Danmark, Susanne Branner Jespersen, havde svært ved at se det homofobiske i Søren Ryges klumme Foto: Mathias Svold

»Der er vel den generelle stereotyp omkring homoseksuelle.«

Hvilken stereotyp, han refererer til, bliver vi nok ikke klogere på. Til gengæld er der sket det vidunderlige, at sekretariatschefen for LGBT+ Danmark, Susanne Branner Jespersen, er gået ind i sagen. Og hun kan altså heller ikke se, hvorfor Søren Ryge skulle kædes sammen med homofobi.

Til podcasten 'En Uafhængig morgen' sagde hun:

»Vi diskuterede det inde på arbejdet i går. Vi var rørende enige om, at det havde vi svært ved at få øje på,« lyder det fra sekretariatschefen.

Men hvem er det så egentlig, der har anklaget Søren Ryge for homofobi? Tja, det er jo sådan set Politiken selv.

Avisen er blevet så hundeangst for ikke at være woke nok, at de helt uden at blinke klistrer et hadmærkat på en af deres egne skribenter, der har skrevet for avisen siden 1984. Sådan kan man dække sig ind. Og det er fejt.

Fejhed er i sig selv ikke farligt, men det er fejhed og magt så sandelig. Og en stor og højt respekteret avis som Politiken har i den grad magt.

Historien om Søren Ryges ikkeeksisterende homofobiske tone vil højst sandsynligt i nogles bevidsthed arkiveres under krænkelsesparathed eller krav om særhensyn fra LGBT-miljøet. Men det var ikke det, der skete. Det var bare nogle bangebukse med mediemagt.