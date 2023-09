I dag er hun dommer i 'Vild med dans', men Marianne Eihilt har også selv været danser i programmet.

Hun har sågar vundet TV 2s dansekonkurrence - første gang for mere end 15 år siden, hvor hun og Robert Hansen var storfavoritter hele vejen til sejren.

Men siden er der løbet meget vand gennem åen, og Robert Hansen afventer nu at afsone sin dom på fire måneders fængsel for vold mod sin ekskæreste.

»Det gør mig virkelig ondt. Jeg synes faktisk, at Robert er en dejlig dreng. Virkelig,« siger Marianne Eihilt, da B.T. spørger ind til voldsdommen efter fredagens premiere på 'Vild med dans'.

Sagen kort I starten af august blev Robert Hansen idømt fire måneders ubetinget fængsel ved byretten på Frederiksberg. En dom, han efter to ugers betænkningstid valgte ikke at anke. Robert Hansen blev også dømt til at skulle betale omkostningerne for sagen, som hans ekskæreste, den tidligere realitydeltager Nynne Larsen, havde anlagt mod ham. Hun anklagede ham for tre forhold af vold, hvor Robert Hansen blev kendt skyldig i de to af forholdene. Det første voldsforhold skete tilbage i november 2020, hvor Robert Hansen slog Nynne Larsen i hovedet mindst tre gange med knytnæveslag. Det andet voldsforhold skete i marts 2021, hvor Robert Hansen slog Nynne Larsen flere steder på kroppen og i ansigtet med en guitar, så voldsomt at guitaren gik i stykker. Begge episoderne foregik i Robert Hansens lejlighed på Seedorffs Vænge på Frederiksberg, hvor Nynne Larsen på daværende tidspunkt var flyttet ind. Det sidste voldsforhold udgik fra sagen, da det var foregået og anmeldt i udlandet. For nuværende afventer Robert Hansen svar på, om han kan afsone sine fire måneders fængsel med fodlænke derhjemme. Indtil afgørelsen er han en fri mand.

Så du nogensinde den side af ham, da I dansede sammen?

»Nej, da jeg dansede med Robert, var han et rigtig godt sted i sit liv,« forklarer Marianne Eihilt.

»Jeg kunne mærke udviklingen uge for uge, hvordan han ligesom tog programmet til sig og ændrede mange af de ting, han var igennem og den måde, han levede på undervejs i 'Vild med dans'.«

Robert Hansen har selv tidligere fortalt, at han inden sin deltagelse i dansekonkurrencen var nået et lavpunkt i sit liv.

Robert Hansen og Marianne Eihilt og Robert Hansen i 'Vild med dans' i 2007. Foto: Mogens Flindt/Ritzau Scanpix Vis mere Robert Hansen og Marianne Eihilt og Robert Hansen i 'Vild med dans' i 2007. Foto: Mogens Flindt/Ritzau Scanpix

Han havde problemer med stoffer og alkohol og privatlivet generelt, og de problemer havde flere gange fået ham til at ende på avisernes forsider.

Men 'Vild med dans' vendte rundt på det, fordi det gav ham »en masse selvtillid« og »så mange succesoplevelser'«, som han dengang fortalte til B.T.

Og Marianne Eihilt fortæller nu, at hun personligt kunne mærke, hvordan danseprogrammet gjorde noget godt for nu voldsdømte Robert Hansen.

»Jeg tror, han følte, han fik en ny chance for at leve et lidt mere stille og fredeligt liv,« forklarer dansedommeren.

B.T. talte med Marianne Eihilt efter premieren på årets sæson 'Vild med dans', hvor hun igen sidder ved dommerbordet. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix Vis mere B.T. talte med Marianne Eihilt efter premieren på årets sæson 'Vild med dans', hvor hun igen sidder ved dommerbordet. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

»Han blev jo lige pludselig Danmarks darling igen. Nu havde han været med i 'Anja & Viktor', hvor alle bare elskede ham, og så havde han en svær tid, og så kom han tilbage igen og fik det her positive boost. Det er på den måde, han følte, det reddede ham - som jeg forstod ham i al fald.«

For dengang undervejs i den fjerde sæson af 'Vild med dans' var det ellers ikke bare lige sådan at komme ind på livet af den feterede skuespiller.

»Jeg kan huske en af de allersidste træninger, vi havde, hvor vi sidder på gulvet med ryggen op ad væggen, og sidder og snakker helt ærligt om, hvad han havde været igennem, og hvad jeg havde været igennem - alle de der forskellige ting, hvor vi kom rigtig tæt,« mindes Marianne Eihilt.

»Men det tog også lang tid at komme ind til ham, fordi han har været igennem rigtig meget og haft det rigtig hårdt.«

Robert Hansen er skuespiller. Han er også hjertepatient og bor til daglig i sin lejlighed på Frederiksberg, hvor han håber at kunne afsone sin voldsdom med fodlænke. Det var samme lejlighed, han begik de to voldsforhold mod sin ekskæreste Nynne Larsen. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Robert Hansen er skuespiller. Han er også hjertepatient og bor til daglig i sin lejlighed på Frederiksberg, hvor han håber at kunne afsone sin voldsdom med fodlænke. Det var samme lejlighed, han begik de to voldsforhold mod sin ekskæreste Nynne Larsen. Foto: Bax Lindhardt

I dag har Marianne Eihilt og voldsdømte Robert Hansen dog ikke længere kontakt, fortæller dansedommeren.

»Jeg har ikke set Robert, fordi han bor på Sjælland, og jeg bor i Jylland, så vi har ikke set hinanden i mange år.«

Robert Hansens advokat Erbil Kaya oplyser til B.T., at de stadig afventer svar på, hvorvidt Robert Hansen kan få lov til at afsone sin dom på fire måneders fængsel med fodlænke.

Indtil da er Robert Hansen en fri mand.

Undervejs i retssagen forklarede Robert Hansen, at han igen modtager hjælp for sit tidligere misbrug.

Han forklarede ligeledes, at han var sygemeldt og modtog sygedagpenge, da hans arbejdsopgaver som skuespiller og foredragsholder ifølge ham havde lidt under den negative bevågenhed omkring voldssagen.