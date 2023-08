Robert Hansen blev onsdag idømt fire måneders ubetinget fægsel ved byretten på Frederiksberg.

Den 43-årige skuespiller har nu 14 dage til at tage stilling til, om han vil anke fængselsdommen fra byretten til Østre Landsret.

Ved siden af de fire måneders ubetinget fængsel blev han også dømt til at skulle betale sagens omkostninger.

Under retssagen har Nynne Larsen, hans tidligere kæreste, via en bistandsadvokat også præsenteret et erstatningskrav for retten for blandt andet svie og smerte samt mulige senfølger af voldsforholdene.

Dette spørgsmål har byretten afvist at tage stilling til, men henviser spørgsmålet til Erstatningsnævnet.

Overfor B.T. ønsker Robert Hansens advokat Erbil Kaya ikke at svare på, om Robert Hansen har tænkt sig at anke dommen.

»Jeg ved det ikke. Jeg må tage stilling til det, når vi har dommen,« siger Erbil Kaya efter dagens retsmøde.

Robert Hansen endte med at blive kendt skyldig i to voldsforhold mod Nynne Larsen begået i hans lejlighed på Frederiksberg.

Det første af de to forhold fandt sted 16. november 2020, hvor han blev dømt for at have slået Nynne Larsen i hovedet mindst tre gange i hovedet med knytnæveslag.

Den anden voldsepisode fandt sted 5. marts 2021, hvor han slog Nynne Larsen adskillige gange med en guitar flere steder op kroppen og i ansigtet i så voldsomt et omfang, at guitaren gik i stykker.

Et tredje forhold, der handlede om en episode mellem de to parter i en ferielejlighed i Spanien, udgik af sagen.