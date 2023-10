Det var en rørt Line Hoffmeyer, der onsdag overværede en særlig gruppe modtage en statuette til årets Simba-pris.

»Jeg fældede en ordentlig tåre, da de her fire fantastiske, stærke unge sjæle løb med prisen for Årets stemme,« skriver hun i en Instagram-story med et tilhørende billede af repræsentanter fra Vilslevgruppen.

En gruppe, der er opkaldt efter 21-årige Amalie Vilslev, der gik bort sidste år, og er et fællesskab for unge med organsvigt.

Line Hoffmeyer, der er født med en hjertefejl og selv fik et donorhjerte for 11 år siden, ved om nogen, hvad det betyder at have organer, der svigter.

»Jeg ville virkelig have ønsket, at der havde eksisteret sådan et netværk, da jeg var syg og blev transplanteret. Men det gør mig så kisteglad, at det findes nu,« skriver den 30-årige influencer videre.

Selvom hun er kronisk syg, har Line Hoffmeyer insisteret på at leve livet til fulde.

Det er ikke mindst også budskabet hos Vilslevgruppen, der arbejder for, at unge med organsvigt kan få støtte og oplevelser, der kan forsøde et liv, som ofte er præget af sygdom.

Og ikke mindst at have nogen tæt på, der kan sætte sig ind i de tanker og problematikker, man kan få som kronisk syg.

»Det er uendeligt ensomt at være ung syg, så der kan simpelthen ikke sættes pris nok på deres arbejde for at gøre det mindre ensomt,« skriver Hoffmeyer.

Vilslevgruppen vandt Årets brug af stemme til Simba-prisen 2023.

Simba-prisen er et nyt award show, der hylder danske content creators på sociale medier, herunder TikTok, Instagram, YouTube og Twitch.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Line Hoffmeyer, men det har for nuværende ikke været muligt.