Gåture i Frederiksberg Have, familien på besøg og bland selv slik derhjemme foran fjernsynet.

Det lyder ikke som noget fængsel, men det er blandt andet sådan, Robert Hansens fodlænkeafsoning indtil videre har taget sig ud, som han flittigt har delt det på sin Instagram-profil.

Men hvad kan man egentligt tillade sig, når man afsoner en fire måneders fængselsdom for vold med fodlænke derhjemme? Det har B.T. spurgt to eksperter om.

Nemlig Kriminalforsorgen og så den tidligere fodlænkeafsoner – og kommende politiske kommentator på B.T. – Henrik Qvortrup.

»Man skal sammen med Kriminalforsorgen lægge en plan for, hvad man har af aktiviteter henover en dag, og der har man et tidsrum, hvor man fra det tidspunkt til det tidspunkt skal være dér og dér,« forklarer Henrik Qvortrup.

Sagen kort I starten af august blev Robert Hansen idømt fire måneders ubetinget fængsel ved byretten på Frederiksberg. En dom, han efter to ugers betænkningstid valgte ikke at anke. Robert Hansen blev også dømt til at skulle betale omkostningerne for sagen, som hans ekskæreste, den tidligere realitydeltager Nynne Larsen, havde anlagt mod ham. Hun anklagede ham for tre forhold af vold, hvor Robert Hansen blev kendt skyldig i de to af forholdene. Det første voldsforhold skete tilbage i november 2020, hvor Robert Hansen slog Nynne Larsen i hovedet mindst tre gange med knytnæveslag. Det andet voldsforhold skete i marts 2021, hvor Robert Hansen slog Nynne Larsen flere steder på kroppen og i ansigtet med en guitar, så voldsomt at guitaren gik i stykker. Begge episoderne foregik i Robert Hansens lejlighed på Seedorffs Vænge på Frederiksberg, hvor Nynne Larsen på daværende tidspunkt var flyttet ind. Det sidste voldsforhold udgik fra sagen, da det var foregået og anmeldt i udlandet. I midten af oktober fik Robert Hansen endeligt godkendt af Kriminalforsorgen, at han kunne afsone sin voldsdom med fodlænke i sit hjem på Frederiksberg. Indtil da var han en fri mand.

»De tidspunkter, hvor man ikke har aftalt noget, skal man så være derhjemme. Selv sådan noget som at gå ned med skraldespanden er noget, man ikke kan.«

Men der er altså også en masse forhåndsgodkendte ting, som Robert Hansen godt kan – så længe det fremgår af hans såkaldte 'aktivitetskema'.

Det gælder ikke mindst 'særlige formål' som 'lægebesøg', oplyser Kriminalforsorgen.

For Robert Hansens vedkommende har han som hjertesyg været åben om, at hospitalsbesøg og lægetjek er en del af hans hverdag – og ifølge hans Instagram er det fortsat det under hans fodlænkeafsoning.

I 2015 vågnede skuespiller Robert Hansen op på Rigshospitalets intensivafdeling med et stort operationsar ned ad brystet. Fra den ene dag til den anden var han blevet hjertepatient, og i dag kæmper han stadig med at vænne sig til et liv, hvor medicin, en hæmmet krop og angsten for at dø er hverdag. Foto: Bax Lindhardt Vis mere I 2015 vågnede skuespiller Robert Hansen op på Rigshospitalets intensivafdeling med et stort operationsar ned ad brystet. Fra den ene dag til den anden var han blevet hjertepatient, og i dag kæmper han stadig med at vænne sig til et liv, hvor medicin, en hæmmet krop og angsten for at dø er hverdag. Foto: Bax Lindhardt

Dertil deler den 44-årige skuespiller også flittigt videoer fra sine daglige gåture og de mange skridt, han får gået i særligt Frederiksberg Have nær hans lejlighed på Frederiksberg, hvor han afsoner sin voldsdom.

»Der er indkodet nogle tidspunkter, hvor du må – som i Roberts tilfælde, tænker jeg, træne. Han træner, også fordi han har en del sygdom, så han er nødt til at holde sig i form,« forklarede Her & Nu-journalisten Nikolaj Vraa for nylig i B.T.-podcasten 'Det vi taler om'.

Henrik Qvortrup fik ligeledes indlagt tid til træning under sin fodlænkeafsoning.

Robert Hansens mange gåture kan dog også være en del af den mængde fritid, han som sygemeldt skuespiller og foredragsholder er blevet tildelt.

'Afsonere, som undtagelsesvist ikke er omfattet af kravet om at være i beskæftigelse, vil desuden som udgangspunkt have mulighed for at forlade bopælen i to timer i hverdagene,' foruden et 'antal timer i weekenden', oplyser Kriminalforsorgen.

Robert Hansen er far til sin 11-årige søn Herman, som han deler med ekskæresten Pernille Fredskild Thøgersen. Ham har han også mulighed for at hente - men det skal passes ind i den tid, han allerede har lov til at færdes ude i.

'Såfremt afsoner skal hente eller bringe sine børn, passes dette så vidt muligt ind i en allerede godkendt udetid for eksempel til transport til og fra arbejde,' oplyser Kriminalforsorgen.

Dertil kan du også frit få gæster i dit hjem, hvor du afsoner.

Én ufravigelig regel

Men der er også begrænsninger ved at afsone sin dom med fodlænke fremfor i et fængsel.

»Der er én ufravigelig regel, og det er, at man ikke må røre spiritus. Selv sådan en chokoladeflaske med spiritus fra Anthon Berg er over stregen. Man skal holde sig fuldstændig clean,« fortæller Henrik Qvortrup.

Under retssagen fortalte Robert Hansen, at han allerede modtog hjælp for sit misbrug og i forvejen jævnligt afleverede urinprøver.

Henrik Qvortrup efter dommen i Se & Hør-sagen ved Glostrup Ret. Her endte den tidligere chefredaktør med at få fodlænke på for uretmæssigt at have fået adgang til kendte menneskers private oplysninger gennem den såkaldte tys-tys-kilde. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Henrik Qvortrup efter dommen i Se & Hør-sagen ved Glostrup Ret. Her endte den tidligere chefredaktør med at få fodlænke på for uretmæssigt at have fået adgang til kendte menneskers private oplysninger gennem den såkaldte tys-tys-kilde. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Da Robert Hansen så midt i oktober i et opslag på Instagram bekræftede, at han var begyndt at afsone sin dom med fodlænke, understregede han, at han overholder 'de regler, der medfølger'.

Kriminalforsorgen oplyser, at afsonere som Robert Hansen vil få foretaget tilsyns- og kontrolbesøg 'minimum 1-3 gange ugentligt'.

'Ved kontrolbesøg kan afsoner blive testet for blandt andet indtagelse af euforiserende stoffer,' oplyses det.

'Såfremt afsoner overtræder de gældende regler for afsoning med fodlænke, herunder hvis den pågældende indtager euforiserende stoffer, kan kriminalforsorgen bestemme at tilbagekalde muligheden for at afsone med fodlænke. I så fald vil vedkommende straks blive overført til afsoning i et fængsel eller et arresthus.'

Robert Hansen fik sit helt store gennembrud og blev elsket og kendt i hele landet efter 'Anja & Viktor'-filmene med Sofie Lassen Kahlke. Men derefter kom skuespilleren på en stor deroute med alkohol og stoffer. Foto: NF/Ritzau Scanpix Vis mere Robert Hansen fik sit helt store gennembrud og blev elsket og kendt i hele landet efter 'Anja & Viktor'-filmene med Sofie Lassen Kahlke. Men derefter kom skuespilleren på en stor deroute med alkohol og stoffer. Foto: NF/Ritzau Scanpix

Det samme gælder, hvis man ikke overholder den tidsplan, man har lavet med Kriminalforsorgen.

»Jeg troede, de kunne følge én på GPS, men det fungerer sådan, at de kan se, hvis man er hjemme og tilsvarende, hvis man ikke er hjemme. Hvis det tidspunkt, man ikke er hjemme, ikke korresponderer med det, man i forvejen har aftalt, så er der problemer,« forklarer Henrik Qvortrup.

Kriminalforsorgen oplyser, at de i så fald vil 'blive informeret via en alarm'.

Men det er altså ikke på hovedet i kachotten, hvis man sidder i en trafikprop eller 'køen i Netto bliver længere end forventet'.

»Så er der en hotline, man kan ringe til. Så den vej rundt er det fleksibelt,« forklarer Henrik Qvortrup.

Robert Hansen er ikke vendt tilbage på B.T.s henvendelser.

Hans advokat Erbil Kaya forklarer dog til B.T., at de ikke 'umiddelbart' har nogen kommentarer til Robert Hansens aktiviteter under sin fodlænkeafsoning.

