Nu er det kronprins Haakon, der skal mødes med den norske statsminister og de ukrainske soldater i Norge, i stedet for kong Harald.

Efter at kong Harald er blevet indlagt og sygemeldt med en pludselig infektion under sin ferie i Malaysia, er det nemlig kronprinsen, der overtager de royale pligter.

Det viser kalenderen på det norske kongehus' hjemmeside.

De næste to uger tager kronprins Haakon over for kong Harald, mens kongen er indlagt på Rigshospitalet i Oslo.

Opgaverne byder blandt andet på audiens hos den norske statsminister, statsråd på det kongelige slot og et besøg hos ukrainske soldater, der er under optræning i Norge.

Det er langt fra første gang, at kronprins Haakon prøver rollen som kronprinsregent af. På syv år er kong Harald nemlig blevet indlagt otte gange, hvor kronprinsen flere gange har måtte træde til.

På trods af flere sygdomsforløb har kong Harald ingen planer om at abdicere.

»Jeg fastholder det, jeg har sagt hele tiden, at jeg har aflagt ed til Stortinget, og den gælder for resten af livet,« har kong Harald tidligere sagt til det norske nyhedsbureau NTB.

Norges statsminister, Jonas Gahr Støre, har også udtalt sig om kongens dramatiske hjemrejse fra Malaysia.

»Jeg er glad for, at rejsen gik godt, og at kongen nu er trygt hjemme i Norge,« har Støre sagt til NTB.

Kalenderen over de royale opgaver kan ses på det norske kongehus' hjemmeside her.