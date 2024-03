I november 2017 blev norske kong Harald indlagt på Rikshospitalet i Oslo med en infektion.

Det blev startskuddet til nu syv sygdomsramte år for regenten, som også nu er indlagt. Denne gang på et hospital i Malaysia. Nok en gang er årsagen en infektion, som har været et tilbagevendende problem.

I julen 2019 var han således sygemeldt på grund af en virusinfektion. Få uger senere oplevede han svimmelhed og blev indlagt på Rikshospitalet nok en gang. Der blev dog ikke fundet tegn på nogen alvorlig sygdom hos regenten.

Ni måneder senere var han tilbage på Rigshospitalet. Årsagen var besværet vejrtrækning, men der var ikke tale om covid-19.

Det var der til gengæld i marts 2022, hvor kongen blev diagnosticeret med en mild omgang corona.

I mellemtiden havde han haft to indlæggelser på hospitalet. Begge gange måtte han under kniven, da han skulle have henholdvis en ny hjerteklap og en knæoperation.

En håndfuld måneder senere blev kongen nok en gang ramt af en infektion, som krævede indlæggelse og behandling med intravenøs antibiotika. Sammen behandling måtte han igennem igen i december. Derimellem nåede han endnu en sygemelding på grund af forkølelse.

Mere rolig var 2023. Her var kongen endda frisk nok til at besøge Danmark og dronning Margrethe. Hans helbred undlod dog ikke at stjæle en smule fokus, efter han ved velkomsten på Aarhus havn snublede.

Roen fra 2023 varede ikke lang tid ind i 2024.

I slutningen af januar blev han ramt af en luftvejsinfektion, og nu er den 87-årige konge indlagt på Sultanah Malihai Hospital på Langkawi, Malaysia. Hans syvende indlæggelse på lige så mange år.

Hans meldes i bedring, men ikke desto er hans livlæge fløjet til landet, ligesom et evakueringsfly også er ankommet til Malaysia.

Der vil fortsat gå et par dage, før han kan flyves hjem til Norge, lyder meldingen fra det norske hof.

Vil du høre meget mere om de royale? Så får du det i B.T.s podcast 'Kongehuset Bag Kulissen' lige her: