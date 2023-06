Det vakte opsigt, da Annette Heick på Folkemødet fortalte hos 'Det vi taler om', hvordan hun fik fjernet politikeren Rasmus Paludan ved hendes hus i Allinge, fordi hun holdt middagsselskab for gæster fra den 'øverste, øverste, øverste hylde'.

Rasmus Paludans ophold tæt ved Annette Heicks adresse fik sangeren til at tilkalde politiet, og ifølge hende fik opkaldet indflydelse på, at Rasmus Paludan gik igen.

Det har politikeren dog en anden udlægning af og kalder det løgn, at hun skulle have haft indflydelse på, at han forlod stedet.

Bornholms Politi har ligeledes afvist, at de skulle have fjernet Rasmus Paludan fra stedet, men sagt at han gik frivilligt, da han var færdig med sin demonstration.

Både mundhuggeriet og Annette Heicks udtalelser i 'Det vi taler om' har været genstand for kritik på sociale medier.

Flere gør grin med, at sangeren klassificerer folk med kommentaren om øverste hylde og sætter samtidig spørgsmålstegn ved, hvordan Annette Heick skulle kunne få en politiker fjernet med et telefonopkald og kendskab til de 'rigtige' mennesker.

Men det preller af på Annette Heick.

Det fortæller hun til Se og Hør.

»Jeg selv, mine ansatte og mine nærmeste ved, hvad der foregik den pågældende aften, og derfor har jeg ingen samvittighedskvaler. Hvad folk så i øvrigt mener om en situation, de ikke kender til … tja, det trækker jeg på skuldrene over.«

Til B.T. skriver Annette Heick i en sms, at hun ikke tjekker sociale medier, og derfor ikke er opmærksom på, hvad folk skriver om hende.

Derudover ønsker hun ikke at medvirke i et interview med B.T.

Middagen med folkene fra den 'øverste hylde' blev afholdt hos Annette Heick og hendes mand Jesper Vollmer.

Under Folkemødet driver de en privat spiseklub kaldet Huset Rå for gæster, der ønsker en privat oplevelse.

Ifølge hjemmesiden for spisestedet er der plads til 30 gæster på husets ene terrasse og 20 personer på den anden.

Annette Heick har i forbindelse med sin udtalelse ikke ønsket at kommentere, hvem det er, der er de eksklusive gæster, der gæstede spisehuset, mens Rasmus Paludan afholdt sin demonstration.