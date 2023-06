Kender du det, når man holder et 'private dining-event' for folk fra den aller øverste, øverste, øverste hylde?

Det gør Annette Heick. Det forklarede hun, da hun medvirkede i B.T.s podcast 'Det, vi taler om', der blev sendt live fra Folkemødet.

Men alt var ikke, som det skulle være.

Rasmus Paludan, partileder for Stram Kurs, stod og demonstrerede tæt på Annette Heicks middagsevent.

Det var hun ikke glad for, og derfor kontaktede hun, efter eget udsagn, nogen, der kunne tage affære.

»Og det betød jo at med nogle telefonopkald til de rigtige steder, så gik der ikke ret lang tid. Så kom der to politibusser med ti betjente i alt og hældte Rasmus Paludan ind i busserne og kørte ham væk,« fortalte hun i podcasten.

Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix

Til B.T. fortæller Rasmus Paludan, at han ikke kan genkende fortællingen.

Han bekræfter, at han demonstrerede tæt på Annette Heicks bopæl, og at hun kom ud med retning direkte mod hans megafon. Men at han skulle være blevet ført væk af ti betjente i politibusser, nægter han, skulle været sket.

Han bekræfter også, at han hentydede til, at Annette Heick drev bordel som hun har fortalt i podcasten.

»Hun virkede, som om hun selv synes, hun var en meget vigtig person, som jeg skulle føje mig for. Men jeg betragtede hende bare som en hysterisk kvinde,« siger han og tilføjer:

»Hvad angår påstanden om, at ti betjente skulle have fjernet mig, så er det åbenlyst ikke sandt. Det er dokumenteret på video i øvrigt. Altså, jeg fortsatte længe efter.«

Men hvordan kom du væk derfra? Kom politiet og bad dig gå uden at tilbageholde dig?

»Nej, nej. Jeg blev ved ganske længe efter,« siger Rasmus Paludan.

»Jeg vidste udmærket godt, at politiet ikke havde tænkt sig at stoppe mig, for jeg stod et sted, hvor jeg gerne måtte stå og ytre mig,« forklarer han.

Bornholms Politi har overfor B.T. bekræftet, at Rasmus Paludan kun er blevet frihedsberøvet én gang - og det var ikke ved Anette Heicks bopæl.

Det skete torsdag formiddag fra klokken 11.07 til 11.25.

Politiet vil dog ikke sige, om de bad Paludan forsvinde fra stedet, hvor Annette Heick bor, men Stram Kurs har lagt en video op af demonstrationen på partiets Facebook-profil, hvor det ikke fremgår.

Hvad der derimod fremgår af videoen er, at politiet henvender sig til Rasmus Paludan for at spørge, om han har i sinde at brænde en Koran af, hvilket partilederen afviser.

Derefter spørger politiet, hvor længe Rasmus Paludan har i sinde at fortsætte sin demonstration, hvortil partilederen svarer:

»15 timer.«

Herefter takker politiet for svaret.

B.T. har i en sms til Annette Heick fremlagt Rasmus Paludans udlægning af historien, og spurgt, om hun kan bekræfte, at han blev kørt væk af politiet.

Hertil sendte Annette Heick et billede af en hvid varevogn og en politibil.

Da B.T. påpeger, at billedet ikke viser, at Rasmus Paludan bliver kørt væk af politiet, skriver hun følgende i en sms:

»Nej. Det kan du have ret i. Det har jeg ikke et billede af. Jeg er dog ikke så kynisk, at jeg står og filmer, om han bliver hældt ind med røv og albuer. Jeg konstaterer blot, at da politiet kom og derefter kørte, så var Paludan også væk. Mission accomplished.«

»Jeg er ærligt talt fuldkommen ligeglad med, hvad hans egen version er. Jeg tror, de fleste kan forstå, at når man står med en forretning (private dining-eventet, red.), hvor man knokler for sindssygt og har lagt hele sin formue og sin energi i at lykkes, så er det forholdsvist uholdbart at have et menneske stående med en megafon, der blæser lige ind ad den åbne dør (18 skridt væk), hvori der råbes, at statsministeren er pornografisk, og Koranen skal brændes.«

»Det bør ingen udsættes for.«

B.T. har efterfølgende spurgt Annette Heick i en sms, om det så er korrekt, at hun fik Rasmus Paludan sendt væk af politiet.

Her fortæller hun, at hun, udover et opkald til politiet, også henvendte sig til flere betjente – herunder den øverstbefalende – som også modtog Annette Heicks gæsteliste.

Hun forklarer desuden, at hun har en skriftlige korrespondance med politiet, men at hun ikke ønsker at udlevere den.

»Jeg er faktisk rasende over ikke at blive troet på. Man må gerne kalde mig hysterisk eller bordelmutter, men lyve, det gør jeg satme ikke,« afslutter hun.

